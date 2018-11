Strada provinciale 335, Minerva: “Presto la rotatoria della Cosimina sarà illuminata”

«Nel giro di venti giorni faremo installare un impianto di illuminazione della rotatoria che si trova sulla provinciale 335, detta “Cosimina». Il nuovo presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva si è impegnato per mettere in sicurezza il tratto di strada che collega la zona industriale di Tricase a Tiggiano, teatro di numerosi incidenti, alcuni anche gravi. L’ultimo è accaduto poche ore fa all’ingresso per Depressa, quando due auto si sono scontrate, probabilmente con la complicità del buio.

E promette di farlo in tempi brevi. «Oggi stesso l’Ufficio provinciale preposto ha ordinato all’impresa appaltatrice la realizzazione di un impianto di illuminazione della rotatoria. La ditta incaricata ha già provveduto all’acquisto dei materiali occorrenti e ha indicato come tempi di realizzazione dell’intervento un periodo di circa 20 giorni».

Che la “Cosimina” sia una strada poco sicura lo dimostrano i numerosi sinistri che si sono consumati più o meno nello stesso punto. Auto che escono fuori strada, ciclisti investiti e come dimenticare lo scontro in cui rimasero feriti sei ragazzi – tutti giovanissimi.

«Ringrazio il Servizio Viabilità della Provincia che, pur in assenza di precisi obblighi normativi sull’illuminazione delle strade extraurbane e concluso l’iter di predisposizione degli atti propedeutici e necessari alla realizzazione dell’intervento, si era prontamente attivato, già nelle scorse settimane, per individuare una soluzione tecnica in modo da rendere più sicuro il transito sulla 335» continua.

Mappatura delle Urgenze

Sarà solo il primo passo. Sarà necessaria, infatti, una mappatura delle “urgenze e delle criticità che interessano la rete viaria provinciale. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di sicurezza delle strade di competenza dell’Ente e ottimizzare così la mobilità e la viabilità extraurbana.