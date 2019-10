Via le strisce blu al Poliambulatorio di Martano, lo annuncia il sindaco. Il M5S: «E a Lecce quando?»

Se Lecce ha istituito le strisce blu ed il parcheggio a pagamento nei pressi dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce con l’obiettivo di debellare la fastidiosa presenza di parcheggiatori abusivi, la città di Martano va in direzione opposta.

Lo comunica il Primo Cittadino Fabio Tarantino che ha fatto sapere in queste ore che rimuoverà il parchimetro e le strisce blu ubicate nei pressi del Poliambulatorio, accogliendo il senso della protesta del locale Meetup.

« Si tratta di una situazione ereditata dalla precedente amministrazione; emaneremo in tempi brevi una delibera per la rimozione dei parcheggi a pagamento».

«Una buona notizia», così la definisce il consigliere regionale pentastellato Tony Trevisi che assieme al consigliere comunale di Lecce Arturo Baglivo si sta battendo per la rimozione delle strisce blu anche davanti all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

«Ho sottoscritto – ha detto Trevisi – la petizione lanciata da Baglivo per dire no alle strisce blu davanti al Fazzi e lo accompagnerò quando sarà il momento di consegnare le firme raccolte al sindaco Salvemini. Non si può risolvere il problema della sosta selvaggia e dell’abusivismo imponendo un’ulteriore tassa ai cittadini. Piuttosto servono maggiori controlli delle forze dell’ordine e dei vigili urbani. Peraltro il codice della strada indica che alle zone di parcheggio a pagamento debbano affiancarsi aree di parcheggio gratuite, che nelle vicinanze del Fazzi non esistono, se non nei pressi dell’imbocco della tangenziale. Una posizione per niente sicura per chi deve scendere dall’auto per recarsi in ospedale. Il Comune non può approfittare della sofferenza dei cittadini».