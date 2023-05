‘Insieme rappresentiamo il 68,6% dei cittadini’, a Surbo le opposizioni chiedono un ricoscimento al Sindaco

A Surbo le opposizioni uscite sconfitte dalla recente tornata elettorale, che ha ri-consegnato la città nelle mani del sindaco Ronny Trio, si compattano e chiedono al primo cittadino un gesto di distensione democratica. Il ragionamento è semplice: se il sindaco ha ottenuto il 31,40% dei consensi e tutte le opposizioni messe assieme il 68,6%, forse sarebbe giusto che la Presidenza del Consiglio Comunale fosse riconosciuta a queste.

In una conferenza stampa presso l’Hotel Tiziano di Lecce ad avanzare la proposta sono stati i tre candidati sindaci sconfitti: Filomena D’Antini, Martina Gentile e Pasquale Paladini.

I tre scendono nel dettaglio e chiedono di

concedere la Presidenza del Consiglio Comunale al consigliere più votato, ovvero Raffaele Mancarella che ha preso 733 preferenze.

“Per tutti noi, per tutti i cittadini e

per gli elettori che non hanno scelto Trio come sindaco e la sua maggioranza – affermano D’Antini, Paladini e Gentile – tale ruolo sarebbe un riconoscimento del principio di garanzia e di imparzialità e del rispetto delle minoranze che insieme rappresentano la maggioranza degli elettori. Il 68,6% degli abitanti di Surbo e Giorgilorio non ha votato Trio e non si sente rappresentata da questa amministrazione. Riteniamo che l’attuale compagine ora più che mai dovrà dare prova di apertura verso la città e verso l’opposizione che rappresenta compatta la maggior parte degli elettori. Questo sì che sarebbe un bel segnale di partenza!”.