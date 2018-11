Un busto di Totò Meleleo nel Castello Carlo V. La proposta di MPL

Collocare un busto di marmo all’interno del Castello Carlo V di Lecce per ricordare Salvatore Meleleo, ex parlamentare salentono, recentemente scomparso. È questa la proposta, votata all’unanimità durante l’assemblea, che il gruppo “Movimento popolare leccese” proporrà all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Salvemini.

Nella sua vita Meleleo ha ricoperto diversi ruoli: è stato un ufficiale medico nell’esercito, un imprenditore e un politico democristiano di lunga data, imasto nel cuore di chiunque gli abbia stretto la mano. Più di tutto, è stato un punto di riferimento per i leccesi e un protagonista della vita del capoluogo barocco che ha guidato, come primo cittadino, per ben due volte.

«La decisione – si legge nella nota a firma di Giuseppe Vergare, Presidente MPL – è scaturita dal profondo apprezzamento per le sue doti umane capacità e per la sua statura morale, nonché per la sua attività di sindaco di Lecce e principalmente per il suo impegno nel trasferire la proprietà del Castello, dall’amministrazione militare a quella cittadina».

Posizionare un busto marmoreo all’interno del Carlo V, sarebbe quindi «un doveroso omaggio di grande sensibilità civica e culturale».