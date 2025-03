27ª Giornata di Serie A, tutte le sfide della domenica

La 27ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025 si preannuncia ricca di emozioni e sfide cruciali per la classifica. Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto la Fiorentina battere il Lecce per 1 a 0 in un match che non passerà alla storia del calcio, e dopo gli anticipi del sabato (con l’Atalanta bloccata in casa dal Venezia, il Parma di Chivu sconfitto a Udine e il pareggio per 1 a 1 tra Napoli e Lecce) l’attenzione si sposta sulle altre gare in programma in questa domenica.

Milan – Lazio: partita importante per entrambe le squadre, la Lazio arriva da due pareggi che l’hanno leggermente staccata dal quarto posto della Juventus e il Milan, in grande difficoltà, si trova all’ottavo posto, ha alle spalle due sconfitte consecutive e cerca un’armonia che momentaneamente neanche Conceicão è riuscito a trasmettere.

Monza – Torino: un Monza sempre più ultimo ospita il Toro di Vanoli fresco della vittoria contro il Milan che ha portato i granata all’undicesimo posto.

Bologna – Cagliari: il Bologna sesto a soli 5 punti di distacco dalla zona Champions, nonostante la sconfitta contro il Parma, rimane la favorita contro un Cagliari solido ma non perfetto e in cerca di punti per la salvezza.

Genoa – Empoli: un Genoa ostico, in cerca di punti per confermare ancora di più la possibile salvezza tranquilla, affronta un Empoli con tante assenze, ma trionfante della vittoria in Coppa Italia con la Juventus che ha portato gli azzurri in semifinale per la prima volta nella loro storia.

Roma – Como: la Roma, attualmente la squadra più in forma del campionato, affronterà l’ultima squadra con cui ha perso il 15 Dicembre 2024, il Como. I Lariani in forma dopo due vittorie importantissime contro Fiorentina e Napoli, cercheranno di fermare la trionfante scalata all’Europa di mister Ranieri.

La sfida del lunedì

Juventus – Verona: la Juventus, dopo un periodo di 4 vittorie consecutive, cade ai rigori contro l’Empoli in Coppa Italia e fa tornare virali le discussioni riguardo alla stagione altalenante della squadra di Motta, affronta un Verona vincente per inseguire le prime tre.