Lecce, saltato Normann proseguono le trattative. Tanti i nomi per la difesa

Saltato il tesseramento del centrocampista norvegese Mathias Normann, a causa di lungaggini burocratiche, dopo che il calciatore era giunto nel Salento, una vera doccia fredda questa per il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, saranno questi giorni molto intensi per il duo Corvino-Trinchera, al lavoro per rafforzare la rosa e consegnare a mister Marco Baroni una compagine con tutti i tasselli al proprio posto.

Obiettivo degli uomini di mercato salentini, come da loro stessa ammissione, il reparto arretrato, carente di difensori centrali.

Le prime due sfide ufficiali della stagione, con Cittadella e Inter, hanno costretto l’allenatore a schierare calciatori fuori ruolo per mancanza di alternative e, nello specifico, il centrocampista Blin e gli esterni Gedrey e Baschirottotto, per sopperire alle assenze di Tuia, Dermaku e Cetin.

Occhi puntati, quindi, sui centrali di difesa.

Sul taccuino di Pantaleo Corvino ci sarebbero diversi nomi, primi fra tutti quelli di Sam Beukema, centrale del 1998 in forza agli olandesi dell’AZ Alkmaar, mentre il secondo è il classe 2000 Nathanael Saintini di proprietà del Sion. Interessa sempre nello stesso ruolo, inoltre, il 2000 del Monza Davide Belletta.

Certamente non sarà un compito facile, in quanto, come più volte dichiarato, oltre alle necessità tecniche, dovranno essere coniugate quelle patrimoniali.

Prosegue la preparazione

Intanto continua la preparazione dei salentini in vista della sfida di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nella giornatadi ieri si è svolta una seduta nella quale Cetin e Dermaku hanno proseguito nel lavoro personalizzato, mentre tutti gli altri si sono allenati regolarmente. Oggi ancora un allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.