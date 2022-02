Giallorossi ‘annebbiati’ al Moccagatta, si salvano Coda ed Helgason. Le pagelle di Alessandria – Lecce

Dopo i pareggi maturati con Como e Benevento, arriva un altro 1-1 ad Alessandria per il Lecce di Marco Baroni. Dopo un primo tempo deludente da ambedue le squadre (leggi la cronaca del match), la partita si sblocca nella ripresa con il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio piazzato con Di Gennaro. Gli ospiti provano a reagire senza troppa convinzione e, anche causa folta nebbia, non inquadrano la porta. Ci pensa però Coda a rimettere i salentini in partita con un gran

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Incolpevole sulla rete subita, si fa notare più per i rilanci lunghi, in profondità, che per gli interventi in porta.

Gallo: 5,5

Il terzino palermitano non riesce ad arrivare sul fondo come suo solito e risulta prevedibile e impreciso.

Calabresi: 6

Uno dei pochi a salvarsi nella retroguardia leccese. Con grinta e caparbietà lotta fino all’ultimo minuto nonostante ricopra il ruolo non suo da centrale difensivo.

Lucioni: 5,5

Il capitano prova a smuovere la sua squadra con lanci lunghi per cercare Coda in profondità ma non riesce a gestire il pallone con la sua solita lucidità.

Gendrey: 4,5

Molto deludente la prova del francese che sbaglia molti palloni facili e si fa saltare spesso dagli attaccanti locali.

Hjulmand: 5,5

Non una gran partita da parte del playmaker danese che viene oscurato dal folto centrocampo piemontese.

Gargiulo: 5

Anche la mezzala campana non è incisivo mancano i suoi inserimenti e il suo dinamismo in mezzo al campo

Helgason: 6,5

L’islandese è uno dei più positivi e propositivi nel primo tempo. Passani da lui i palloni a centrocampo e crea occasioni andando con personalità a battere tutti i calci piazzati.

Di Mariano: 5

Rientra tra i titolari l’ex Venezia ma non è ancora al meglio della condizione, tant’è che lascia il campo dopo circa un’ora di gioco.

Coda: 7

Torna al gol il bomber campano e lo fa alla sua maniera, con una grande girata in area di rigore che vale il decimo sigillo stagionale.

Listkowski: 5

Il polacco non si vede quasi mai, sembra essere in calo fisico come molti suoi compagni.

Dal 64′ Rodriguez: 6

Torna tra i convocati e vieni subito gettato nella mischia da Baroni. Prova a creare qualcosa “dialogando” con Ragusa e Coda nello stretto.

Dal 64′ Ragusa: 6

Buono l’ingresso in campo dell’ex Hellas che si fa vedere con alcune iniziative personali puntando l’uomo e andando al cross dal fondo.

Dal 77′ Blin: s.v.

Dal 77′ Barreca: s.v.

Dall’ 86′ Simic: s.v.

Baroni: 5,5

Passo indietro della sua squadra sul piano del gioco. Si inizia ad accusare stanchezza psico fisica e poca lucidità. I giallorossi si perdono nella nebbia di Alessandria senza idee di gioco e grazie al ritorno al gol di Coda strappano comunque un punto importante per rimanere in scia promozione. Ci sarà da soffrire ma anche sfruttare al meglio i prossimi due impegni consecutivi casalinghi per riprendersi la vetta