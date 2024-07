Alexis Blin lascia il Lecce, il capitano verso il Palermo di Mister Dionisi

La bella vittoria in amichevole del Lecce di Luca Gotti sul Werder Brema non ha offuscato la clamorosa cessione in vista per i giallorossi: il capitano Alexis Blin è pronto a lasciare la squadra salentina per approdare al Palermo che vuole allestire uno squadrone per ritornare in Serie A. Il francese è reduce da una stagione importante con i salentini dove ha lasciato il segno sia durante la gestione D’Aversa (dove ha ricoperto anche il ruolo di centrale difensivo) che nella gestione Gotti.

Le trattative

Le trattative tra le due società sono in fase avanzata e si chiuderanno a breve con il trasferimento del centrocampista francese a titolo definitivo. Secondo le indiscrezioni, l’operazione si aggirerà intorno a un milione di euro. Blin firmerà un contratto triennale con il Palermo, con un ingaggio di circa 500 mila euro a stagione.

Le ragioni del trasferimento

La cessione di Blin rappresenta un duro colpo per il Lecce, che perde il suo capitano e uno dei giocatori più importanti della squadra. Il tutto a seguito della partenza di Pongracic a Firenze. Tuttavia, la decisione è stata presa dalla società per motivi economici. Il Lecce ha voluto fare cassa per finanziare altri acquisti e l’ingaggio che Blin prenderà in Sicilia sembra essere fuori dalla portata del portafogli di Pantaleo Corvino.

Il futuro di Blin

Al Palermo, Blin troverà come allenatore Alessio Dionisi che dopo l’esonero dal Sassuolo è desideroso di rilanciarsi con i rosanero.

L’impatto sul Lecce

L’addio di Blin lascia un vuoto importante nel centrocampo del Lecce. La società salentina dovrà ora cercare un sostituto all’altezza del giocatore francese.

Le reazioni

I tifosi del Lecce sono un po’ delusi dalla cessione del loro capitano, ma non possono comunque che ringraziare Blin per il suo impegno e la sua dedizione alla maglia giallorossa. La fiducia nella società fa sperare in un rimpiazzo immediato. E chissà che Pierret non sia già all’ altezza di Blin.