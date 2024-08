Colpaccio di Corvino, Ante Rebic è un attaccante del Lecce

Come Adriano Galliani, detto ‘Il Condor‘ per la capacità di piombare sul calciatore a lungo corteggiato negli ultimi giorni del calciomercato e prenderlo a cifre più basse di quelle messe in preventivo, anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino stupisce il mondo del calcio e i tifosi giallorossi. L’Us Lecce ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Ante Rebic, attaccante croato di grande esperienza. Un colpo a sorpresa che infiamma il calciomercato estivo e anche se non proietta le ambizioni dei salentini verso nuovi orizzonti certamente risolve un problema apparso evidente nelle prime due giornate di campionato che hanno visto il montenegrino Krstovic spesso abbandonato a se stesso.

Rebic, un profilo di livello internazionale

Nato a Spalato nel 1993, Rebic ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’Rnk Spalato, prima di approdare in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan ed Eintracht Francoforte. Con i tedeschi ha vissuto una delle stagioni più prolifiche della sua carriera, contribuendo in modo decisivo alla vittoria dell’Europa League.

La sua duttilità tattica, unita a una velocità esplosiva e a una tecnica sopraffina, lo rendono un attaccante completo, capace di giocare sia da esterno che da punta centrale. La sua esperienza internazionale, maturata anche con la nazionale croata (con cui ha raggiunto la finale dei Mondiali 2018), è un valore aggiunto per una squadra come il Lecce.

Le parole di Corvino

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’arrivo di un giocatore del calibro di Rebic – ha dichiarato Corvino -. È un calciatore che conosce bene il nostro campionato e che ha dimostrato di poter fare la differenza. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi saranno fondamentali per noi. Siamo convinti che potrà dare un contributo importante alla crescita della squadra”.

Le aspettative dei tifosi

L’arrivo di Rebic ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che vedono nel croato un vero e proprio leader tecnico. I tifosi leccesi si aspettano da Rebic non solo gol e assist, ma anche una guida esperta per i giovani talenti della squadra. Le aspettative sono alte, e molti sperano che Rebic possa diventare il trascinatore della squadra in questa nuova stagione.

Con l’arrivo dei difensori Gaby Jean e Frederic Guilbert la campagna in entrata dei giallorossi dovrebbe essere conclusa.