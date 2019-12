‘Meraviglioso’, duetto salentino di Giuliano Sangiorgi e Antonio Conte alla festa dell’Inter

È stato il duetto magico tra i salentini Giuliano Sangiorgi e Antonio Conte a rendere ancora più glamour la festa di Natale dell’Inter nella location prestigiosa del The Mall a Milano.

Il campionato di calcio si avvia alla pausa per le feste e il prossimo weekend segnerà l’ultima giornata prima del rompete le righe. I club si organizzano per gli auguri e quelli più blasonati non badano certo a spese. La squadra del Presidente Zhang, allenata dal leccese Antonio Conte, si è presa una serata di pausa per augurare ‘Buon Natale’ a tutti coloro che orbitano intorno al sodalizio nerazzurro. I calciatori accompagnati dalle bellissime wags e i dirigenti, oltre ad un nutrito gruppo di tifosi vip, si sono trovati in un noto locale milanese per aprire il panettone.

Guest star della serata un altro salentino, appunto: Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro che sul finire della festa si è lasciato andare, chitarra alla mano, in un duetto che ha già fatto il giro del web. Sulle note di ‘Meraviglioso’ il cantante di Copertino e l’allenatore di Lecce hanno augurato a tutti ‘buone feste’.



È un binomio che funziona alla perfezione quello tra la canzone portata al successo da Domenico Modugno e il calcio; Giuliano Sangiorgi l’aveva regalata al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani il giorno della festa della promozione in Serie A che coincideva con quello della festa di compleanno del numero 1 di Via Colonnello Costadura.

Foto di copertina: fcinter1908.it