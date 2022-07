Calciomercato, Corvino ‘regala’ a Baroni Askildsen, Falcone e Maksimovic. Attesa per Di Francesco

Viaggia sull’asse Lecce-Genova il rafforzamento della rosa dei giallorossi. Pantaleo Corvino piazza tre colpi e sembra vicno a chiuderne un quarto (Di Francesco). Dal capoluogo ligure, sponda grifone, arriva il difensore Maksimovic mentre dalla sponda blucerchiata giungono in Salento Falcone e Askildsen con il compito di rafforzare la porta e il centrocampo.

Risolto il probelma del centrale difensivo. Al posto di Fabio Lucioni ci sarà il serbo Nikola Maksimovic, 31 anni. Messosi in mostra nel Torino dopo una bella stagione alla Stella Rossa di Belgrado, Maksimovic ha raggiunto la sua piena maturità nel Napoli (fecero discutere le modalità del passaggio in maglia azzurra malgrado l’impuntatura della società granata). Dopo una parentesi nello Spartak Mosca, il centrale è reduce da una stagione non brillante al Genoa.

Per la porta è cosa fatta per l’arrivo di Vladimiro Falcone che ha battuto la concorrenza di Scuffet. Messosi in mostra nel Cosenza e confermatosi in Liguria dove ha ‘rubato’ il posto da titolare a Emil Audero, arriva alla corte dell’allenatore del Lecce con i galloni del titolare e la missione di far crescere il promettente Brancolini. Per lui potrebbe essere la stagione della consacrazione al fine di raggiungere quella maturità sportiva alla portata dell’estremo difensore romano.

Grande curiosità per l’ingaggio del centrocampista norvegese Kristoffer Askildsen, 21 anni e grinta da vendere. Da due stagioni in maglia blucerchiata, proveniente dallo Stabaek e con un curriculum di tutto rispetto nelle varie nazionali del suo Paese, si è messo in evidenza nell’ultimo campionato. Polmoni d’acciaio e dinamismo sono i punti di forza, pecca magari in fase di impostazione ma in Salento avrebbe tutte le possibilità per crescere e dimostrare tutto il valore che gli viene accreditato.

La Samp crede a tal punto nei due giocatori che ha mandato in Salento che per entrambi ha previsto la cifra del controriscatto da opporre al riscatto. Segno questo della qualità dei profili che arrivano a Lecce.

Nel frattempo rimane sempre calda la pista che porta all’ex Empoli Federico Di Francesco, figlio dell’ex tecnico dei giallorossi Eusebio. L, ‘esterno d’attacco, 28 anni, di proprietà della Spal, giocatore di grande talento, uno dei pochi nel campionato italiano capace di superare con facilità l’avversario nell’uno contro uno per garantire superiorità numerica ai compagni, starerebbe per sposare la causa di Mister Baroni e raggiungere i nuovi compagni in ritiro. Nell’ultima stagione in Toscana ha realizzato 5 gol. Corvino e Trinchera stanno ‘tirando’ sulle contropartite tecniche da inserire nell’offerta agli estensi proprietari del cartellino.