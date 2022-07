Lecce, ecco Baschirotto. Con Frabotta sulla corsia opposta dà garanzie al reparto difensivo

Federico Baschirotto è un nuovo giocatore del Lecce. Ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due. In una giornata difficile per la società di Via Colonnello Costadura che si è stretta intorno al presidente Saverio Sticchi Damiani vittima di una vile e grave intimidazione, quasi a voler cancellare il triste episodio attraverso il lavoro sul campo, Corvino e Trinchera hanno regalato a Marco Baroni l’atteso esterno destro.

Baschirotto, difensore, terzino destro per la precisione, possiede un fisico da corazziere che, alla bisogna, può farlo spostare anche al centro della linea difensiva quando ci sono da contrastare attaccanti particolarmente prestanti. Veronese di nascita ma cresciuto nelle giovanili della Cremonese, dopo alterne esperienze nelle categorie inferiori con Seregno, Forlì, Cuneo, Vigor Carpaneto e Viterbese, è letteralmente esploso nell’Ascoli di Mister Sottil, conquistando i play off della Serie B nella scorsa stagione.

Con Gianluca Frabotta a sinistra rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. In attesa di rafforzare la parte centrale della difesa, i giallorossi possono dirsi messe bene sulle corsie esterne. Intanto si pensa anche all’attacco. Alfredo Pedullà, guru del calcimercato, sul suo sito dà per ‘molto ben avviate’ le trattative con Federico Di Francesco, la scorsa stagione all’Empoli di Andreazzoli e figlio dell’ex tecnico del lecce Eusebio Di Francesco, e Joel Voelkerling Persson, classe 2003, messosi in mostra la scorsa stagione nella Primavera di Mister De Rossi.