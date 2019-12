La Fortitudo Lecce torna alla vittoria. Al Palaventura battuto il Massafra per 61-50

Dopo il derby perso in quel di Carmiano che aveva portato a 3 le sconfitte consecutive, serviva una reazione e finalmente c’è stata. La Fortitudo Lecce di coach Rucco torna alla vittoria che mancava da quasi un mese e lo fa giocando coralmente e con determinazione.

I padroni di casa partono col piede giusto in attacco con un ispirato Massari ma concedono troppo in difesa. Così gli ospiti rimangono attaccati alla gara per i primi due quarti.

A partire dal terzo quarto, però, i leccesi entrano più vogliosi e aggressivi in fase difensiva e ciò permette loro di allungare il vantaggio acquisito, in particolare con i canestri di Todisco e Lozito, e mettere la gara in cassaforte.

Da segnalare il ritorno in squadra, dopo l’esperienza dello scorso anno, di Cappellari e l’esordio in casa di Foscarini che aveva debuttato già a Carmiano. La Fortitudo vince così una sfida cruciale contro i ragazzi della Young Basket Massafra che rimangono fanalino di coda nel girone B di Promozione.

Ora occorrerà dare continuità di risultati e proseguire nel percorso di crescita per cercare di riavvicinarsi alla zona playoff, obiettivo reale e alla portata per la Fortitudo Lecce. Il prossimo impegno sarà infrasettimanale, martedì 17 Dicembre, ore 21.00, in trasferta a Putignano, altra sfida importante e delicata per la classifica.

Tabellini

Parziali (17-15; 12-13; 15-10; 17-12)

Fortitudo Lecce 61

Lozito 12, Todisco 15, Foscarini, Donno, Gismondi, Massari 16, De Vergori 3, De Filippi 7, Fusco, Cappellari 8.

Young Basket Massafra 50

Panaro, Mariano 6, Ciccarelli 6, Lucarelli, Di Candio 8, Gentile 2, Convertino 10, Recchia 12, Castiglia 1, Gallo 5.