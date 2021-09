Lecce, a Benevento un pari con rammarico. L’attacco spreca troppo, le pagelle

Il Lecce fa la partita a Benevento ma al Vigorito finisce a reti bianche

Altro punticino messo in classifica, ma quante occasioni sprecate dai giallorossi salentini (leggi la cronaca del match).

Lecce arrembante nella prima frazione di gioco, sfiora il vantaggio in più occasioni con i suoi attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Benevento attendista e rintanato nella propria area in attesa di colpire in contropiede nella ripresa soprattutto. Finisce con un deludente 0-0 che non fa contente nessuna delle due compagini.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel 7

Nel primo tempo compie un vero miracolo sul cross deviato da Lucioni e salva il risultato con la punta delle dita. Bravo a sventare in uscita un paio di iniziative pericolose dei sanniti.

Gendrey 5

Il francese non convince, appare sbadato e spesso fuori posizione. Messo in difficoltà da Foulon sulla sua fascia, lascia il posto nel secondo tempo a Calabresi.

Lucioni 6

il capitano giallorosso rischia l’autogol nel tentativo di deviare un cross pericoloso di Foulon nel primo tempo. Poi però sale in cattedra ed insieme a Tuia garantisce solidità alla squadra con precise chiusure difensive.

Tuia 6,5

L’ex difensore sannita fa buona guardia su Moncini e compagni, evita pericoli gestendo al meglio la catena difensiva con capitan Lucioni.

Gallo 6

Gara ordinata del terzino palermitano che non accusa l’infortunio avuto in settimana con l’under 21 e spinge come suo solito sulla fascia di competenza.

Hjulmand 6,5

Finalmente protagonista ed al centro della manovra giallorossa. Quando gira il danese è tutta un’altra squadra. Recupera tanti palloni e si inserisce con i tempi giusti arrivando anche a concludere più volte.

Gargiulo 6,5

Subito inserito nell’undici titolare il neo acquisto giallorosso che si presenta con grande grinta e voglia di fare. Costanti inserimenti e coperture difensive che aiutano la squadra.

Majer 6

Si rende pericoloso battendo tutti i calci piazzati dei salentini e lottando con i forti centrocampisti del Benevento. Alcuni errori in fase di impostazione ma comunque prova tutto sommato sufficiente dello sloveno.

Strefezza 6

Ha sui piedi le migliori occasioni per sbloccare il match ma le spreca. Colpisce anche un palo nel secondo tempo con una bella conclusione dalla distanza, quantomeno ci prova.

Coda 5,5

Non va in gol il grande ex della partita ma fornisce una buona prova. Troppe occasioni mancate dal bomber campano, deve trovare forse ancora la migliore condizione.

Di Mariano 6,5

Esordio da titolare per l’ex Venezia che si rende protagonista sin dai primi minuti di alcune iniziative pericolose sulla sua corsia, alterna anche ottimi ripiegamenti difensivi dando una grossa mano al centrocampo. Conferma la sua gran voglia di giocare e dimostrare il suo valore con giocate di qualità.

Calabresi dal 46′: 6,5

Esordio con il Lecce per l’ex Bologna che si prende la fascia di competenza gestendo al meglio le avanzate di Foulon e Improta.

Paganini dal 71′: 5,5, una ventina di minuti di partita nei quali commette errori di misura, conclusioni e scelte errate.

Bjorkengren dal 71′: 6, entra con la giusta intensità e aggressività in un momento di difficoltà per i salentini.

Helgason dal 79′ S.V.

Olivieri dall’83’ S.V.

Baroni 6,5

Finalmente la sua squadra entra in campo con il giusto atteggiamento, spingendo subito sull’acceleratore e cercando di sbloccare il risultato sorprendendo così i padroni di casa. I giallorossi però sprecano le tante occasioni create e non riescono ancora a trovare il primo gol su azione. Un buon punto contro una grande squadra dal quale ripartire in vista dei prossimi impegni.