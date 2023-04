Bologna – Lecce 2-3. I giallorossi di Coppitelli sanno solo vincere

Se il Lecce di Marco Baroni dà più di qualche pensiero ai suoi tifosi che vivono di calcio dopo la sconfitta con il Napoli, la Primavera di Coppitelli sa regalare soltanto gioie e prestazioni maiuscole. A Bologna i salentini vincono per 3 a 2 e impongono la legge della capolista. Risultato mai in discussione, facilitato anche dall’espulsione di Bynoe nella prima frazione che ha costretto i felsinei a rincorrere con l’uomo in meno. Anche quando la squadra di Mister Vigiani ha raggiunto il pari per un calo di attenzione dei giallorossi, sembrava evidente che prima o poi i salentini avrebbero risistemato le cose. Ed infatti il rumeno Burnete ha subito capitalizzato la disattenzione di Solda e riportato il Lecce alla vittoria. Del resto quando si hanno attaccanti che sanno segnare è più facile dettare legge e recuperare anche qualche fisiologico calo. I salentini restano a +8 sul Torino che ha battuto per 2 a 1 il Sassuolo di Mister Emiliano Bigica.

I gol

I gol portano la firma di Salomaa al 30′ e Corfitzen al 51′: due marcature di potenza, presenza e brillantezza fisica. È una Primavera da lucidarsi gli occhi quella di Coppitelli. La difesa con Pascalau e Hasic ha come laterali due autentiche frecce: Munoz e Dorgu. Il centrocampo con Mc Jannet, Berisha e Volturar unisce quantità a qualità. Le tre punte (Corfitzen, Burnete e Salomaa), tutte in gol, sono tanta roba per la categoria. E in porta l’estremo difensore rumeno Borbei non concede nulla allo spettacolo, ma dà tanta sostanza al suo ruolo. Gli ingressi di Daka e Samek al posto di Corfitzen e Vulturar hanno solo riequilibrato l’undici titolare. Spazio anche a Bruhn e Ciucci nel finale per Burnete e Salomaa che aveva timbrato anche nella scorsa vittoria sull’Empoli e che sembra stia acquistando la giusta regolarità.

Nel mezzo i gol del Bologna del finlandese Wallius e dell’italiano Motolese che su punizione aveva raggiunto il momentaneo pari.

Domenica prossima il Lecce sfiderà la Roma. Prove di super finals.

Ph. di copertina: Andrea Stella