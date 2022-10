Le pagelle di Bologna – Lecce. ‘Partitaccia’ dei giallorossi di Baroni, prestazione impalpabile

Nelle pagelle del Lecce di Marco Baroni impegnato allo Stadio Dall’Ara nella sfida contro il Bologna di Thiago Motta (leggi la cronaca del match) è difficile salvare qualcuno dal naufragio. Una partitaccia. Definiamola così ed evitiamo di scendere nei particolari per non toccare le vette di scoramento che si sono raggiunte nell’assistere ad una prestazione scarica, impalpabile, scarsa. Tutto qui, niente di più, niente di meno. Con una impressione grave che si staglia all’orizzonte: la squadra non migliora, resta impantanata nella sua inesperienza, nelle sue lacune. Se la mette sul piano dell’agonismo e trova dinanzi a sè avversari in crisi di prestazione (momentana o di lungo periodo che sia) se la può giocare, ma nel momento in cui le tocca far fronte a compagini strutturate che non vogliono lasciare punti per strada…ecco allora che tutti i difetti non soltanto emergono ma si rafforzano. Non si può giustificare in alcun modo l’approccio con cui i salentini sono scesi in campo in Emilia, troppo brutti per non essere preoccupati nel giudizio dei singoli. Arnautovic su rigore e Ferguson (il talento scozzese a lungo seguito da pantelo Corvino) i marcatori. Meglio archiviare in fretta la scarsa prestazione.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 5

Pongracic: 6

Baschirotto: 6

Pezzella: 6

Askildsen: 5,5

dal 46 Di Francesco: 6

Hjulmand: 5,5

dal 73′ Blin: s.v.

Gonzalez: 6

Strefezza: 5,5

dal 73′ Rodriguez: s.v.

Ceesay: 5,5

dall’83’ Colombo: s.v.

Banda: 5

dal 46 Oudin: 6

All. Baroni: 5,5

Sarebbe il caso che il Mister sperimentasse qualcosa di nuovo. Il modulo non sta aiutando la squadra, troppo spesso alla berlina degli avversari nel momento in cui questi accelerano. Infoltire numericamente il centrocampo in attesa di arrivi qualitativamente più adeguati sarebbe indispensabile. Sulle marcature del Bologna di oggi si pagano disattenzioni individuali e di reparto. Questione di concentrazione e l’allenatore è bene che se ne faccia carico.