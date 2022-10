Bologna-Lecce 2-0, giallorossi sbagliano l’approccio, non riescono a riprendersi e meritano la sconfitta

I giallorossi vanno subito sotto, perdono la bussola della partita ed escono sconfitti dallo scontro con i rossoblù. Termina 2-0 per i padroni di casa, la sfida tra Lecce e Bologna (leggi le pagelle).

Dopo il pareggio interno di lunedì sera contro la Fiorentina, questo pomeriggio i giallorossi di mister Marco Baroni, sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio “Dall’Ara”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Contro una compagine fresca di cambio di allenatore, dove, Thiago Motta ha preso il posto di Mihajloviç e in crisi di risultati, ben al di sotto delle aspettative, i salentini hanno cercato di ottenere la seconda vittoria in Campionato, necessaria per allontanarli dalle posizioni caldissime della classifica e iniziare ad avere un po’ di “respiro”.

In occasione della sfida in terra emiliana, l’allenatore della compagine leccese ha ritrovato il capitano Morten Hjulmand che, scontato il turno di squalifica, ha ripreso la posizione in mezzo al campo, al posto di Blin. Ma sono state diverse le novità rispetto alla gara con i viola. Dopo due uscite con la maglia da titolare Umtiti si è accomodato nuovamente in panchina, con il ritorno di Baschirotto al centro e Gendrey a destra, mentre, Pezzella è stato schierato sulla corsia sinistra di difesa, a sostituire Gallo appiedato dal Giudice Sportivo. Per il resto l’undici iniziale è lo stesso visto con gli uomini di Italiano.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Pezzella; Askildsen, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo un primo momento di studio la gara subisce una svolta al 12mo minuto. Contrasto in area giallorossa tra Gendrey e Aebischer, per il sig. Sozza è tutto regolare, ma il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var

Bologna in vantaggio

Dopo aver visionato le immagini, l’arbitro ritorna sulla sua posizione e assegna la massima punizione ai felsinei, sul dischetto si presenta Marko Arnautovic che insacca alle spalle di Falcone.

Al 17mo l’estremo leccese si oppone a Cambiaso. Al 19mo nuova buona occasione per il Bologna con il portiere giallorosso che respinge il colpo di testa di Barrow.

Raddoppio emiliano

Al 35mo arriva il raddoppio della formazione di Thiago Motta. Corner di Barrow, Ceesay non interviene sulla sfera e Hjulmand si lascia sfuggire Ferguson, che da pochi passi mette dentro senza problemi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un doppio cambio tra le file giallorosse. Fuori Banda e Askildsen e dentro Oudin e Di Francesco. Il tecnico dei salentini alza il baricentro e passa al 4-3-1-2.

Al 48mo corner di Strefezza, la palla arriva al Baschirotto che, però, la trascina fuori. Al 51mo buona occasione per i salentini, calcio d’angolo di strefezza e di testa Baschirotto, manda di poco sopra la traversa. Al 59mo Bonifazi mette a lato. Al 59mo Di Francesco, su traversone del solito Strefezza, manda a lato di testa. Al 69mo Falcone respinge con i pugni il corner di Orsolini. Al 72mo Baschirotto respinge in corner il tiro insidioso di Posch.

Al 73mo nuovo doppio cambio per Baroni, fuori Hjulmand e Strefezza e dentro rispettivamente Blin e Rodriguez.

Al 76mo il colpo di testa di Gonzalez termina fuori. Al 78mo Skorupski blocca il rasoterra di Oudin. All’82mo Arnautovic mette Posch solo davanti a Falcone, ma il portiere ex Sampdoria anticipa l’avversario. All’85mo Orsolini da posizione defilata tira, ma l’estremo dei giallorossi compie un miracolo e respinge. Al 95mo Dominguez manda alto

Male, malissimo la prima frazione, chiusa con due gol di passivo. Un po’, ma veramente poco, meglio la ripresa, dove i giallorossi sono apparsi un po’ più vivaci, senza mai riuscire a impensierire la difesa felsinea. Sconfitta meritata per il Lecce contro il Bologna, dove, la compagine di mister Baroni non ha creato apprensione alcuna ai rossoblù che, molto spesso, al contrario, si sono resi pericolosi. Un grosso passo indietro per il giallorossi che escono meritatamente sconfitti dalla sfida del “Dall’Ara”. sabato si torna in campo nella partita interna contro la Juventus.