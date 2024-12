Addio mister Antonio Camastra, allo stadio un minuto di silenzio e uno striscione dalle “sue ragazze”

Antonio Camastra era molto più di un semplice allenatore. Era un punto di riferimento per le ragazze del Lecce Women, era un mentore, un amico, un padre. Con la sua passione, i suoi modi gentili, la sua dedizione, ha trasmesso alle giovani calciatrici non solo l’amore per il gioco, ma anche valori importanti come il lavoro di squadra, il rispetto e la determinazione. La squadra femminile under 12 della società giallorossa lo stava attendendo al campo per un allenamento, ma ha perso la vita in un incidente stradale. L’allenatore era in sella al suo scooter quando, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un camion. Per lui non c’è stato nulla da fare e quando la notizia ha raggiunto calciatrici e famiglie il dolore è stato toccante. Il mister era molto apprezzato per la sua competenza e la sua umanità.

Un addio commosso allo stadio

Camastra era un uomo di grande valore, un professionista serio e appassionato. A testimonianza dell’affetto e della stima, su iniziativa del presidente Saverio Sticchi Damiani, della moglie Marina e del direttore generale Giuseppe Mercadante, prima del fischio d’inizio di Lecce-Lazio, sarà osservato un minuto di silenzio. Sul maxischermo sarà proiettata una foto del tecnico per ricevere un ultimo saluto da parte di tutti i tifosi. Un gesto toccante, voluto fortemente dalla società di via Colonnello Costadura, per rendere omaggio a un allenatore che ha dedicato la sua vita alla formazione delle giovani calciatrici.

Anche le ragazze delle giovanili del Lecce Women, le sue ragazze, hanno preparato uno striscione che sarà esposto allo stadio come fosse un abbraccio al loro mister. Al termine della cerimonia, la famiglia di Antonio riceverà una maglia della squadra e un mazzo di fiori, un ulteriore gesto di affetto e vicinanza.