Lecce, il post Parma di Baroni: “Indicazioni positive. Abbiamo tanti giovani che aiuteremo a crescere”

“Alla squadra ho chiesto una prestazione di vigore e i ragazzi mi sono piaciuti. Avremmo potuto fare meglio nella gestione della palla, ma in campo c’erano tanti Ragazzi nuovi. Abbiamo visto all’opera i nostri due giovani della Primavera aggregati alla prima squadra. Era una gara in cui bisognava mettere dentro corsa, condizione e valutare qualche calciatore che non in perfette condizioni. Ho avuto indicazioni positive e c’è anche qualcosa da migliorare, ma in questo momento della stagione, dopo tanti cambiamenti, è normale”, commenta così mister Marco Baroni l’amichevole persa contro il Parma, ultimo partita di preparazione alla prossima stagione che prenderà il via ufficialmente venerdì prossimo nella sfida di Coppa Italia che vedrà opposti i giallorossi al Cittadella.

“Il lavoro non mi preoccupa, il sottoscritto, staff e società è la cosa migliore che sanno fare e quindi sappiamo cosa ci aspetta e non bisogna affrontare gli impegni con timore o preoccupazione, ma preparati e sapendo che all’inizio sarà anche dura, difficile e con un impatto forte. Però abbiamo giovani interessanti che tutti aiuteremo a crescere.

Bistrovic è un ragazzo che ci potrà dare una mano, è arrivato ha fatto un paio di allenamenti e oggi mi è piaciuto, ma come ho detto prima non mi serviva la prestazione di questa sera per vedere le sue qualità.

Domani (oggi ndr) ci alleneremo, poi concederò un giorno di riposo, lunedì riprenderemo e durante la settimana farò svolgere allenamenti più leggeri, perché abbiamo caricato tantissimo e questo si vede perché la squadra corre, ha ritmo e adesso c’è da far rifiatare i calciatori, prima della Partita di Coppa Italia, congro il Cittadella, una squadra che a noi è un po’ indigesta”.

I salentini hanno pernottato nella città ducale e questa mattina svolgeranno un allenamento in loco, al termine della seduta, previsto il rientro nel Salento.