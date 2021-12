Ultimata l’Area Skybox del “Via del Mare”, l’inaugurazione il 13 gennaio in occasione di Lecce-Vicenza

Proseguono e non si fermano i lavori dell’U.S. Lecce, per rendere lo stadio “Via del Mare”, sempre più moderno e al passo con i tempi.

Così, dopo la realizzazione della nuova Tribuna stampa destinata agli operatori della comunicazione, è stata ultimata anche l’Area Skybox.

La nuova zona è stata costruita laddove un tempo sorgeva la tribuna stampa coperta ed è dotata di salotti riservati con vista sul campo da gioco, ciascuno da 5, 6 o 7 posti. All’interno dei box sono disponibili tutti servizi per poter vivere lo stadio con il massimo comfort.

L’accoglienza del personale e la ristorazione all’interno, in osservanza delle disposizioni in materia Covid, garantirà di vivere l’esperienza U.S. Lecce in modo nuovo

L’inaugurazione del nuovo settore si svolgerà in occasione dalla prima gara del 2022 Lecce-Vicenza del prossimo 13 gennaio.