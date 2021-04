Serie B nel caos, il torneo si ferma per le prossime due giornate. Si torna in campo l’1 maggio

La sospensione del torneo cadetto arriva dopo una settimana di incertezza, nella quale anche la Lega era indecisa sul da farsi.

Dopo aver fatto disputare regolarmente la 34ma giornata a tutte le squadre, a eccezione della gara che vedeva coinvolto il Pescara (ultima compagine in ordine di tempo a fare i conti con un focolaio Covid) la Lega ha deciso di far riprendere a tutti l’1 Maggio in modo da far recuperare le gare rinviate in precedenza alla stessa società adriatica, ma anche quella tra Empoli e Chievo.

In particolare, l’Assemblea di Lega Serie B riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del Campionato Serie B, nonché delle eventuali gare di playoff e playout.

Così come previsto le partite della 18ª e 19ª giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.

Per il Lecce tutto ciò significa non disputare le delicate sfide contro il Cittadella (da calendario in programma martedì 20 aprile) e quella in trasferta col Monza (di sabato 24). In altre parole le ultime quattro giornate della regular season si giocheranno in un tour de force nei primi dieci giorni di maggio, per poi dare il via agli spareggi a partire dal giovedì 13 maggio.

La società giallorossa ha comunicato che la conferenza di mister Corini in programma domani mattina alle 12 è annullata. Domani alle ore 11:00, in collegamento Skype, parlerà il Presidente Saverio Sticchi Damiani che interverrà proprio in merito alla decisione della Lega.