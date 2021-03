Si è chiusa ieri la 27ma giornata del Campionato di Serie B, risultati e classifica

Si è chiuso solo ieri sera, con la vittoria del Vicenza al Bentegodi contro il Chievo Verona (prossimo avversario del Lecce), il 27^ turno del campionato di Serie B giocato con gare spalmate su 3 giorni.

La giornata di serie cadetta è stata caratterizzata dalle vittorie fuori casa, ben 5 oltre a quella dei vicentini: la Salernitana, dopo i pareggi ottenuti contro Reggiana e Spal, si impone per 1-0 sul campo della Cremonese grazie ad una rete di Djuric, confermandosi così nelle zone altissime di classifica mentre il Frosinone supera in rimonta per 2-1 un Cosenza alla seconda sconfitta di fila, grazie a due reti arrivate entrambe nel finale di frazione.

Vittorie in trasferta anche per la Spal che batte il Pescara 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Valoti e per il Lecce che abbatte 4-0 la Reggiana, dopo i deludenti pareggi con Pescara ed Entella, grazie alla grande prova del capocannoniere Coda.

Il Brescia invece ringrazia il solito Ayé (settima partita consecutiva in cui va a segno) ed espugna il campo del Venezia che scivola così al quarto posto, sorpassato anche dal Monza: brianzoli ok con un goal per tempo contro il Pordenone, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Carlos Augusto nella ripresa e si avvicinano così alla capolista Empoli bloccata sul pari da un buon Cittadella. Terminano invece a reti bianche le altre due sfide tra Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.

I risultati della 27a giornata di Serie B

Cosenza-Frosinone 1-2, Cremonese-Salernitana 0-1, Virtus Entella-Ascoli 0-0, Pescara-Spal 0-1, Pisa-Reggina 0-0, Venezia-Brescia 0-1, Monza-Pordenone 2-0, Empoli-Cittadella 1-1, Reggiana-Lecce 0-4, Chievo Verona-Vicenza 1-2

Classifica aggiornata

Empoli 50 , Monza 47, Salernitana 46, Venezia 45, Lecce 43, Chievo 42, Cittadella e Spal 41, Pisa e Frosinone 37, Vicenza 34, Pordenone, Brescia e Reggina 33, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 23, Pescara 22, Virtus Entella 20.