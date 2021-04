Lecce all’esame Spal per confermare le proprie ambizioni, le probabili formazioni

Ancora una gara d’alta classifica per i giallorossi che, questo pomeriggio, dovranno vedersela con la Spal, attualmente sesta in classifica.

La partita vedrà opposti proprio due club che lo scorso anno partecipavano alla lotta per restare in Serie A e che ora invece sperano di tornarci al più presto: i padroni di casa direttamente, senza passare dalla lotteria dei playoff, mentre gli ospiti cercando di migliorare il proprio piazzamento nella griglia per gli spareggi promozione.

Intanto ieri nell’anticipo della 33ma giornata la capolista Empoli, dopo i due turni di riposo forzato a causa del focolaio covid, con appena due allenamenti nelle gambe, strappa la vittoria al Mapei Stadium, per 0-1 contro la Reggiana, che vale già mezza serie A.

Un motivo in più per il Lecce per cercare di allungare a sette il record di vittorie consecutive in serie B e consolidare la seconda posizione in classifica valida per il salto diretto nella massima serie.

Per farlo mister Eugenio Corini confermerà ancora una volta la formazione vista all’opera nelle ultime gare, con la quale è uscito sempre vincente dal rettangolo di gioco.

L’unico dubbio dovrebbe essere in mezzo al campo, dove c’è il ballottaggio nel ruolo di regista tra il greco Tachtsidis e il danese Hjulmand, con quest’ultimo leggermente in vantaggio per partire dal primo minuto. Per il resto, la squadra dovrebbe essere la stessa: davanti a Gabriel confermatissimi Maggio e Gallo sugli esterni, mentre Meccariello tornerà dal 1° minuto ad affiancare Lucioni dopo l’iniziale panchina di Pisa. A centrocampo, accanto al favorito Hjulmand nel ruolo di playmaker, agiranno le mezzali Majer e Björkengren, mentre in avanti ancora Henderson da trequartista alle spalle della coppia Coda-Pettinari.

Per gli estensi, invece, l’obiettivo è quello di ripetere il successo dell’andata: questa volta però sulla panchina ferrarese siederà Rastelli, il quale è imbattuto da quand’è subentrato con uno score di 5 punti in tre gare. Per il match di oggi dovrà fare a meno degli ex di turno Tomovic e Tumminello: il primo fermato dal giudice sportivo per squalifica mentre il secondo va ad aggiungersi all’infortunato Paloschi. Recuperati Valoti e Asencio, mister Rastelli confermerà il collaudato 3-5-2 con Berisha tra i pali, in difesa spazio a Sernicola, Okoli e Ranieri, mentre Dickmann, Segre, Esposito, Mora e Sala formeranno il folto centrocampo a supporto del tandem in attacco formato da Valoti e Di Francesco.

Ad arbitrare il match il sig. Manganiello di Pinerolo. Per la formazione salentina un solo precedente con il direttore di gara piemontese, il 10 novembre 2019, quando, contro la Lazio, non fece ripetere ai giallorossi il calcio di rigore del possibile 2-2, prima sbagliato da Babacar e poi ribadito in rete da Lapadula. Errore sul quale prese posizione anche il designatore Rizzoli, ammettendo l’errore del “fischietto”.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. All. E. Corini.

SPAL (3-5-2): Berisha; Sernicola, Okoli, Ranieri; Dickmann, Segre, Esposito, Mora, Sala; Valoti; Di Francesco. All. M. Rastelli.