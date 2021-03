Lecce-Virtus Entella 0-0 giallorossi da dimenticare. Una prestazione disastrosa anche con l’ultima

Dopo l’occasione persa sabato scorso contro il Pescara, dove, i giallorossi, apparsi sin troppo rinunciatari dopo aver segnato il gol del vantaggio e per questo puniti nei minuti di recupero, questa sera, i ragazzi di mister Eugenio Corini sono scesi nuovamente in campo nella sfida contro la Virtus Entella (leggi le pagelle della partita), allo scopo di lasciare inalterata la distanza dalla seconda piazza e, sperando in qualche passo falso, di ridurre il distacco nei confronti delle concorrenti che li precedono in classifica.

Vero è che il gol del pari della formazione abruzzese era viziato dalla posizione di fuorigioco dell’autore della marcatura, è la terza volta che accade in stagione, ma ciò che non è stato digerito è stato l’atteggiamento molto passivo da parte dei giallorossi, normale, quindi, che altre alla vittoria, quello che ci si è aspettato sia stata una prestazione maiuscola, tale da non lasciare adito a critica alcuna.

In occasione della sfida contro la compagine ligure, fanalino di coda del torneo, il tecnico bresciano, recupera il solo Nikolv – out ancora Pisacane e Vigorito – e decide di operare una turnazione, con il rientro in campo dal primo minuto di capitan Mancosu al posto di Henderson che arretra nella posizione che ha occupato Majer a Verona, per il resto, decide di concedere un turno di riposo a bomber coda che si accomoda in panchina. Al suo posto spazio a Pettinari.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel in porta; difesa composta da Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo; Bjorkengren, Hjlmand ed Henderson in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco formato da Pettinari e Rodriguez.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota è del Lecce al 12mo con il colpo di testa alto di Pettinari su traversone del capitano. Al 15mo capitan Mancosu manda alto dal limite. Al 17mo Russo respinge con i pugni la botta di Rodriguez. Al 21mo giallorossi vicini al gol. Cross di Henderson e preciso inserimento di testa di Maggio, ma la palla viene respinta in corner dall’estremo difensore dei liguri. Al 23mo Pettinari si divora il vantaggio per i salentini. Mancosu crossa rasoterra per il centravanti ex Pescara che a porta vuota manda alto. Al 25mo la botta da posizione defilata del 20 dei giallorossi viene parato da portiere avversario. Al 30mo Brunori manda sopra la traversa. Al 38mo la girata di Mancosu su cross di Pettinari va a lato e sulla ripartenza Gabriel para su Costa.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al quinto il sinistro dal limite di Bjorkengren va a lato. Al sewsto Chiosa ci prova da trenta metri, ma il tiro va alle stelle. Al 12mo Rodriguez, solo davanti a Russo, spara sul portiere. Al 13mo l’estremo dei liguri si ripete sul capitano. Al 26mo contropiede pericoloso dei liguri, ma il tiro di Brescianini va altissimo. Al 39mo da buona posizione Stepinski manda fuori e stessa sorte ha il tiro di Chiosa da 30 metri sull’azione successiva. Amo Russo compie un miracolo sul colpo di testa di Stepinski. Al terzo minuto di recupero la rovesciata di Yalcin va a lato.

Una prestazione da dimenticare, con i giallorossi mai pericolosi che hanno tirato nella porta avversaria pochissime volte e, per lo più, senza mai rendersi pericolosi. La squadra salenti fallisce un’altra occasione, con un calendario favorevole e i passi falsi delle avversarie, non sono stati in grado di prendere al volo l’occasione e adesso si fa veramente dura per la promozione diretta e da quel che si è visto si può abbandonare l’idea di farlo attraverso i Play Off, troppo fragile mentalmente questa squadra per sperarlo. Domenica sera si torna in campo nella sfida contro la Reggiana.

Tabellini

U.S. Lecce: 21m Gabriel, 2 Maggio (36 st Paganini), 5 Lucioni, 6 Meccariello, 8 Mancosu ©, 20 Pettinari (20 st Yalcin), 23 Björkengren (36 st Coda), 25 Gallo, 42 Hjulmand, 53 Henderson (31 st Majer), 99 Rodriguez (31 st Stpinski). A disposizione: 1 Bleve, 30 Borbei, 7 Paganini, 9 Coda, 10 Yalçin, 14 Stepinski, 15 Monterisi, 16 Nikolov, 24 Zuta, 34 Maselli, 37 Majer, 77 Tachtsidis. Allenatore: E. Corini

Virtus Entella: 68 Russo, 3 Costa, 5 Chiosa (20 st Poli), 15 Pellizzer ©, 17 De Col, 19 Brunori, 20 Mancosu (20 st Capello), 23 Paolucci (16 st NIzzetto), 33 Brescianini (16 st Settembrini), 80 Koutsoupias, 99 Schenetti ((45+2 st Dragomir). A disposizione: 24 Borra, 4 Dragomir, 6 Bonini, 7 De Luca, 10 Nizzetto, 11 Capello, 13 Poli, 21 Coppolaro, 25 Toscano, 27 Settembrini, 38 Morosini, 95 Pavic. Allenatore: V. Vivarini

Arbitro: Francesco Meraviglia della sez. di Pistoia

Assistenti: Pasquale Capaldo della sez. di Napoli – Gianluca Sechi della sez. di Sassari

IV Ufficiale: Lorenzo Illuzzi della sez. di Molfetta

Note: Prima dell’inizio della gara il presidente Saverio Sticchi Damiani ha consegnato a capitan Marco Mancosu una maglia celebrativa per il traguardo delle 50 reti realizzate in giallorosso.

Marcatori:

Ammoniti: 7 st Paolucci (V.E.) 26 st De Col (V.E.) 28 st Yalcin (L) 28 st Pellizzer (V.E.) 32 st Stepinki (L)

Espulsi:

Angoli: 9-2 per il Lecce

Recupero: 7 st