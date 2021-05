Il Lecce ritrova Marco Baroni. Ufficiale, è lui il nuovo tecnico dei giallorossi

Si spera che il risultato sia quello ottenuto più di 30 anni fa, con la promozione dei giallorossi nel massimo torneo, di cui fu uno dei protagonisti.

Il Lecce e Marco Baroni si ritrovano a distanza di diversi decenni, sarà lui, infatti, il nuovo tecnico della compagine salentina per la prossima stagione. Lo ha comunicato pochi minuti fa la società di “Via Colonnello Costadura” con un comunicato stampa ufficiale, anche se la notizia era certa da un po’ di giorni.

L’allenatore ex Reggina sostituisce sulla panchina mister Eugenio Corini, esonerato lo scorso 22 maggio a poco più di 24 ore dalla semifinale dei Playoff pareggiata con il Venezia che è costata l’accesso alla finale.

Fiorentino classe ’63, da calciatore ha giocato, tra le altre, con Fiorentina, Udinese, Roma, Lecce e Napoli dove ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Appese le scarpette al chiodo ha allenato la Primavera del Siena e della Juventus dove ha vinto un Torneo di Viareggio e una Coppa Italia.

Si è poi seduto sulle panchine di Virtus Lanciano; Cremonese (esonerato); Pescara (esonerato); Novara; Benevento (promosso in A), per poi essere esonerato dopo le prime nove partite tutte perse dalla compagine sannita; Frosinone (retrocessione in B); Cremonese (esonerato) e Reggina

Baroni ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Formano lo staff tecnico a disposizione l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.