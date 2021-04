Lecce sconfitto sabato con la Spal. I precedenti quando si è perso nelle ultime giornate

Sabato il Lecce, dopo 6 vittorie consecutive, è caduto in casa con la Spal, sprecando 3 dei 4 pt. che aveva di vantaggio sul 3° posto, ed a 5 giornate dal termine, per la A diretta, tutto è ancora aperto.

Rivedendo la storia delle 9 promozioni in A, raggiunte fino a ora dal Lecce, possiamo notare che in 6 casi il Lecce ha perso una delle ultime 5 gare, mettendo a rischio la promozione. A volte si è trattato di sconfitte drammatiche, giunte al “Via del Mare”, davanti allo stadio stracolmo, pronto a festeggiare la Promozione, come con il Pescara nel 1999 e il Cesena nel 2010, o con il Bari nel 2008 che condannò il Lecce ai play-off, vediamole nel dettaglio:

Campionato Serie B 1996-97

36ma Pescara-Lecce 3-0

A tre giornate dalla fine, il Lecce cade rovinosamente all’Adriatico, mettendo a rischio una promozione, che dopo i 38 punti dell’andata, sembrava già in cassaforte, raggiunto dal Genoa al 4° posto a 57 punti, troverà da questa sconfitta la spinta per battere il Torino e il Cesena, chiudendo al 3° posto con 63 pt., dietro Brescia ed Empoli, salendo in Serie A.

Campionato Serie B 1998-99

37ma Lecce-Pescara 0-1

È la penultima giornata, il Lecce ha 61 punti è al terzo posto dietro Torino e Verona, il Pescara al 5° posto è a 57 punti, dunque con una vittoria il Lecce è matematicamente in Serie A, davanti a 30.000 spettatori che aspettano solo di festeggiare, i giallorossi inciampano, sprecando il 1° match ball, sarà serie A la domenica successiva a Verona, dove Giannini e compagni vinceranno 2-1 con il Chievo.

Campionato Serie B 2002-03

34ma Ascoli-Lecce 1-0

A 5 giornate dalla fine il Lecce, in serie utile da 10 turni, viene superato dai bianconeri, è al 4° posto con 53 pt., con 2 di vantaggio su Vicenza e Ternana, realizzerà nelle successive 4 giornate, 10 pt., chiudendo al 3° posto dietro Siena e Sampdoria, approdando in A.

Campionato Serie B 2007-08

39ma Lecce-Bari 1-2

A tre giornate dal termine, il Lecce è al 2° posto con 77 pt. insieme all’Albinoleffe dietro il Chievo con 80, segue il Bologna con 75 pt., davanti a 25.000 spettatori, che pregustavano la Serie A, i giallorossi vengono superati dal Bari, che Antonio Conte guida alla vendetta dopo lo 0-4 dell’andata. A nulla servono le due successive vittorie con Messina e Vicenza, il Bologna vincendo le ultime tre va in A direttamente, il Lecce saprà prendere da questo finale amaro, la rabbia agonistica per raggiungere la Serie A ai play-off, superando Pisa e Albinoleffe.

Campionato Serie B 2009-10

40ma giornata Lecce-Cesena 1-2

A tre giornate dalla fine il Lecce può tagliare il traguardo della Serie A davanti ai suoi tifosi, che accorrono in 30.000, il Lecce è al primo posto con 73 pt., seguono il Brescia a 66, ed il Cesena con 65, ai giallorossi è sufficiente il pari, ma pur in vantaggio, si fanno superare dai romagnoli nel finale, la Serie A è solo rimandata, nelle restanti due gare, il Lecce pareggia a Vicenza ed in casa nell’ultima giornata con il Sassuolo, vincendo per la prima volta nella sua storia il torneo, piazzandosi al 1° posto.

Campionato Serie B 2018-19

36ma Giornata Padova-Lecce 2-1

Il Lecce si presenta all’Appiani appaiato al Brescia, al 1° posto con 63 pt., che ha battuto tre giorni prima, davanti ai tanti tifosi che l’hanno seguito, vincendo sarebbe matematicamente in A, ma scivola con l’ultima in classifica, che sfodera una grande gara, e rimanda la festa giallorossa al “Via del Mare” con lo Spezia, dove sarà Serie A dopo 7 anni di assenza nella massima categoria.

Come abbiamo visto, si è sempre trattato di sconfitte salutari, giunte in alcuni casi anche alla penultima giornata, che pur mettendo a rischio la promozione, sono servite a dare la giusta carica agonistica per raggiungere l’obiettivo, ed anche in questo caso, possiamo essere ottimisti che la sconfitta con gli estensi, sarà decisiva per tagliare il traguardo della Serie A.