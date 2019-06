Lecce-Burak Yilmaz, fine del corteggiamento: il Besiktas non lo vende

Burak Yilmaz, a meno di clamorosi e a questo punto poco probabili passi indietro, non lascerà la Turchia. Il sogno del mercato estivo del Lecce, quindi, si infrange in questo caldo fine settimana: il Besiktas, società proprietaria del cartellino del 34enne idolo della Nazionale turca, ha sbarrato i ponti.

Tra la dirigenza salentina e l’entourage del calciatore l’accordo era totale: due anni di contratto con opzione per il terzo, 1,5 milioni di ingaggio all’anno, clausole e bonus in funzione di determinati obiettivi personali e di squadra. Sembrava andare in porto una trattativa che, in caso di esito positivo, avrebbe avuto del clamoroso: portare a Lecce uno dei giocatori più vincenti e apprezzati della storia del calcio turco sarebbe stato un vero affare targato Mauro Meluso.

Ma a mettersi di traverso è stato il Besiktas. Il club bianconero di Istanbul ha alzato il suo muro fin da subito: sembrava però una tattica al rialzo e che prima o poi la dirigenza avrebbe ceduto davanti alla volontà del calciatore di approdare in Italia. E invece il club delle Aquile Nere ha tenuto dritta la barra, rifiutando l’offerta del Lecce.

Mediazione fallita

Inutile, quindi, la mediazione dello stesso calciatore: come riporta in queste ore la stampa turca (Fanatik e FotoMac su tutte), il Besiktas si sarebbe determinato nel trattenere il suo gioiello, soprattutto perché non sarebbe in grado di trovare un degno sostituito per l’attacco.

Insomma, la telenovela pare finire qui. Nei prossimi giorni non è escluso che le parti possano risentirsi, ma la fumata bianca sarà difficile da vedere.

Il Lecce così, dopo aver condotto una trattativa solida e caparbia, deve rinunciare a Burak Yilmaz. Per l’attacco adesso si punterà dritto verso altri obiettivi già messi nel mirino: Barrow e Antenucci sono i nomi più caldi, ma torna di moda anche il nome di Mattia Destro, già accostato al Lecce oltre un mese fa (leggi QUI). Da valutare, poi, la situazione Pinamonti-Inter.