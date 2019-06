Calciomercato, il Lecce attende buone nuove da Yilmaz. Antenucci? Più che un’idea…

Sono ore di attesa in casa Lecce. Il calciomercato, si sa, vive di continui colpi di scena e la dirigenza giallorossa attende notizie dalla Turchia prima di dare il via al proprio effetto-domino. In ballo, come noto, c’è il nome di Burak Yilmaz.

Da un paio di giorni il DS Mauro Meluso ha fatto rientro in Italia dopo il viaggio ad Istanbul che ha portato a incassare il “sì” da parte del bomber 34enne e del suo entourage. Resta ora solo l’ostacolo Besiktas: la società bianconera non sembra voler cedere, ma la volontà di Yilmaz è chiara a tutti e questo fattore, alla fine, potrebbe essere decisivo.

Da un momento all’altro, potrebbe arrivare dalla vecchia Costantinopoli la chiamata giusta: per ora il Lecce resta in attesa. E in attesa, naturalmente, sono anche le altre possibili trattative.

La dirigenza salentina ha messo nel mirino più di qualche attaccante, ma l’affare-Yilmaz al momento ha la priorità. In stand-by ci sono, così, le piste che portano verso Barrow (Atalanta), Tutino (Napoli) e Pinamonti (Inter), mentre nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Mirco Antenucci.

Grandi numeri

Bomber purosangue, anche lui classe ’84, vanta una carriera di assoluto livello: partito dalla Serie C con Giulianova, Ancona e Venezia, ha fatto il grande salto in A nel gennaio 2008 con la casacca del Catania. Poi una lunga ascensore tra le prime due categorie con Pisa, Ascoli, Torino, Spezia e Ternana, fino all’esperienza inglese, per due stagioni (dal 2014 al 2016), con il Leeds United.

Nelle ultime tre stagioni è stata la punta di diamante dello SPAL: prima vincendo il campionaro di Serie B nel 2016/17, poi due salvezze consecutive in A a suon di gol. In totale 80 presenze nel Massimo Campionato (531 in totale in carriera) con 17 gol (136 le realizzazioni complessive dal 2002 ad oggi).

Insomma, un profilo top, anche questo, per il Lecce, anche se la concorrenza su di lui non manca (su tutte Cremonese dalla B e persino Bari dalla C, ma occhio anche al possibile scambio con l’Empoli con Caputo).

Tutto in stand-by, ad ogni, modo: le prossime ore segneranno la campagna acquisti dei giallorossi e ogni valutazione sarà ben ponderata.