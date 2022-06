Massimo Coda e il Lecce si separano. Arrivata l’Ufficialità, l’Hispanico è un nuovo calciatore del Genoa

42 gol in due campionati, la vittoria della classifica cannonieri per due stagioni di fila e, ciliegina sulla torta, la conquista del torneo di serie B con l’elezione a miglior calciatore della stagione da parte della Lega Professionisti quest’anno. Sono questi i numeri che lo hanno contraddistinto con la maglia del Lecce, ma a questi possiamo aggiungere anche un altro campionato con il Benevento e una Coppa di Slovenia.

Un altro artefice della cavalcata trionfale che ha portato il Lecce nella massima serie va via. Massimo Coda non è più un calciatore dei salentini, mancava solo l’ufficialità, dopo che ieri aveva svolto le visite mediche, ma dalla giornata di oggi il bomber di Cava de’ Tirreni è un nuovo calciatore del Genoa, con un comunicato ufficiale, la società di “Via Colonnello Costadura”, ha comunicato la sua cessione a titolo definitivo.

Dopo capitan Lucioni, accasatosi al Frosinone, anche l’Hispanico lascia la maglia giallorossa per accettare una nuova sfida con i “Grifoni”.

I convocati per il ritiro

A seguito di questa notizia di mercato, novità per quel che riguarda il ritiro. Il gruppo squadra si trasferirà nel pomeriggio di oggi in Trentino, dove si tratterrà a Folgaria fino al 15 luglio per svolgere il ritiro pre-campionato.

La squadra alloggerà all’Alpen Hotel Eghel ed effettuerà le sedute d’allenamento a partire dalla mattina di venerdì 1 luglio presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”.

Questa la lista dei giocatori convocati: portieri: Bleve Marco, Brancolini Federico; marcatori centrali: Dermaku Kastriot, Simic Lorenco, Tuia Alessandro; esterni difensivi: Calabresi Arturo, Frabotta Gianluca, Gallo Antonino, Gendrey Valentin; centrocampisti centrali: Blin Alexis, Hjulmand Morten; interni di centrocampo: Bjorkengren John, Gargiulo Mario, Helgason Thorir, Majer Zan; esterni offensivi: Di Mariano Francesco, Listkowski Marcin, Rodriguez Pablo, Strefezza Gabriel; attaccanti centrali: Ceesay Assan

Al gruppo saranno aggregati: portieri: Borbei Alexandru, Samooja Jasper; marcatori centrali: Ciucci Mattia; esterni difensivi: Lemmens Mats; centrocampisti centrali: Vulturar Catalin; interni di centrocampo: Berisha Medon, Gonzalez Canellas; esterni offensivi: Mommo Eetu, Nizet Rob.