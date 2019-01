Checco Lepore, capitano vero: il Lecce lo ringrazia e lo saluta. I lituani alla Sicula Leonzio

Anche le grandi storie d’amore hanno una fine e quella tra Franco “Checco” Lepore e il Lecce prima o poi sarebbe arrivata al capolinea. Il legame tra il capitano, leccese doc, e il sodalizio giallorosso sta per sciogliersi proprio in queste ore: il terzino originario delle Case Magno è in procinto, infatti, di accasarsi al Monza, in Serie C.

Dopo la splendida cavalcata dello scorso anno vissuta da assoluto protagonista con tanto di fascia da capitano al braccio, Lepore ha deciso di voler giocare con maggiore continuità e di seguire il suo altro lato del cuore, non quello giallorosso, ma quello che porta i nomi della sua donna e della loro figlia, le quali vivono nella vicina Varese.

Scelta più che legittima da parte del numero 10 salentino, vero jolly in questi ultimi quattro anni con la maglia del Lecce. Era un suo desiderio tornare nella sua città, nella sua Lecce, in quel tremendo 2014 – anno della sfortunata e incredibile stagione a Nocera Inferiore – dopo l’esperienza della stagione 2009/10, da giovanissimo, 11 presenze nel Lecce di De Canio capace di vincere il campionato di cadetto.

Poi tanta esperienza sui campi di Lega Pro, fino al ritorno nella sua squadra del cuore: dal 2014 pedina fondamentale del Lecce dei vari Lerda, Bollini, Moriero, Braglia e Padalino. Esterno d’attacco, mezzala e alla fine terzino: Checco è un capitano vero, che c’è sempre, dove serve, quando serve.

Aveva un solo grande desiderio: riportare il suo Lecce nel calcio che conta e alla fine, lo scorso anno, ci è riuscito, con 34 presenze e 3 reti. Per quest’anno per lui appena sei presenze (4 in campionato e due in Coppa Italia), chiuso da Venuti e Fiamozzi. In totale per lui negli ultimi anni 117 gare con la maglia della sua città e 18 volte in gol.

Ora, in scadenza di contratto con la società di Via Costadura, Lepore ha deciso di sposare il progetto ambizioso del Monza di Silvio Berlusconi, raggiunge gli ex compagni Chiricò e Armellino, ma soprattutto si avvicina alle donne della sua vita. Lecce e il Lecce lo salutano e lo ringraziano: il suo nome è e resterà scolpito nella storia del club giallorosso.

Dubickas e Megelaitis in prestito

In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Lepore in terra lombarda, l’US Lecce ha comunicato di aver ceduto, in prestito, i lituani Edgaras Dubickas e Linas Megelaitis alla Sicula Leonzio. I giovani lituani, dopo svariate apparizioni, cercheranno di crescere ancora in Serie C, con il chiaro intento di tornare in Salento più solidi e maturi.

A poche ore dalla chiusura del calciomercato di riparazione, resta adesso solamente da piazzare Andrea Arrigoni, sempre più vicino al Vicenza. Non si muoverà Ciccio Cosenza, mentre è prossimo il rientro alla base dell’attaccante Andrea Saraniti che rientrerà dal prestito durato appena un girone dalla Viterbese.