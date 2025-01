Calciomercato, il Lecce resiste su Dorgu, in stallo la trattativa Veiga. Si cerca la punta

Mentre prosegue la telenovela Dorgu, il Lecce si appresta a spedire in Croazia Burnete, richiesto dall’ex Coppitelli.

Il calciomercato dell’U.S. Lecce continua a far parlare di sé. La telenovela Dorgu entra nel vivo, con il Manchester United pronto a sferrare l’assalto finale, mentre la trattativa per Danilo Veiga, terzino dell’Estrela Amadora, stessa squadra portoghese di Gaspar, ha subito una battuta d’arresto. Nel frattempo, la società giallorossa è alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Burnete, in procinto di trasferirsi all’Osijek dell’ex tecnico della Primavera Federico Coppitelli.

Dorgu, l’assalto finale dello United: si va oltre i 30 milioni

Veiga, trattativa in stallo: l’Estrela Amadora dice no

La trattativa per Danilo Veiga ha subito una battuta d’arresto. L’Estrela Amadora, infatti, ha rifiutato l’offerta del Lecce di 1 milione di euro, ritenuta troppo bassa. I portoghesi chiedono circa 3 milioni di euro per il giovane terzino destro, considerato un prospetto molto interessante. Il Lecce sta valutando se alzare l’offerta, ma al momento la trattativa è in stand-by.

Burnete via, si cerca un nuovo attaccante

In attacco, invece, si registra la probabile partenza di Burnete, che è destinato a trasferirsi in prestito all’Osijek, squadra allenata dal suo ex tecnico della Primavera, Federico Coppitelli. Questa cessione obbliga il Lecce a cercare un nuovo attaccante, in grado di garantire le giuste alternative a Krstovic. La società sta valutando diversi profili, alla ricerca di un giocatore giovane e promettente, con le caratteristiche adatte al gioco di Giampaolo, tenuto conto che Rebic sembra non incidere sulle dinamiche di squadra.

Oudin lascia il Salento

Intanto, almeno per questo Campionato, è terminata l’esperienza in giallorosso di Remì Oudin, il centrocampista francesce, infatti, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria

Sul piede di partenza anche Sansone.