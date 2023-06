In attesa del nuovo tecnico il Lecce lavora per le conferme di Pongracic e Oudin

Le attenzioni sono rivolte, naturalmente, al nuovo allenatore, quello che guiderà i giallorossi nella prossima stagione (il prescelto, sembra essere Roberto D’Aversa, per la cui ufficializzazione mancherebbero solo i dettagli), ma Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, non stanno certamente immobili e a fari spenti sono al lavoro per allestire la squadra da consegnare al nuovo allenatore.

Al momento, sono più le uscite che le entrate. Agli arrivi di Maleh, riscattato a salvezza acquisita e dell’esterno Pontus Almqvist, hanno lasciato il Salento, Falcone, Colombo, Umtiti, Askildsen, Pongracic e Oudin.

Ma vediamo quali sono le trattative degli uomini di mercato giallorossi. Per quel che riguarda il portiere, i nomi sul taccuino sarebbero due, quello di Piero Terracciano della Fiorentina e Bartolomiej Dragowski della Spezia; in difesa, nonostante non sia stato riscattato a maggio, si starebbe puntando proprio su Pongracic; così come per quel che riguarda il centrocampo o l’attacco – visto che è stato utilizzato in entrambi i ruoli – forte è la volontà di confermare Oudin.

Capitolo attacco, così come riguarda l’estremo difensore, due sono i nomi: Stiven Shpendi 20enne punta centrale del Cesena e Marco Nati, ultima stagione al Cosenza, ma di proprietà del Milan.

Ma i contatti con le altre squadre riguardano anche potenziali partenze e al momento i due nomi più gettonati sono quelli di Hjulmand, vero e proprio gioiellino, per il quale il Milan, alla ricerca di un sostituto di Tonali, avrebbe sondato il terreno, mentre, l’altro sarebbe quello di Federico Baschirotto, fortemente voluto dal Cagliari.