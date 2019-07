Lecce, Meluso presenta Gallo e Lo Faso: “giovani dalle grandi prospettive”. Ecco il loro ‘destino’

il loro ingaggio è divenuto ufficiale. Simone Lo Faso e Antonino Gallo (foto US Lecce) sono i nuovi due giovani acquisti del Lecce che, dal futuro assicurato. Si sono aggregati alla comitiva giallorossa già da qualche giorno, ma solo nelle scorse ore. Simone Lo Faso e Antonino Gallo (foto US Lecce) sono i nuovi due giovani acquisti del Lecce che, approfittando del fallimento del Palermo , si è assicurato le prestazioni di due elementi

direttore sportivo Mauro Meluso a presentare gli ultimi due arrivati in casa giallorossa. “In queste situazioni dico sempre – le parole del DS – che con piacere vi presento dei nuovi giocatori. In questo caso è un piacere particolare perché si tratta di Lo Faso ha già assaporato il clima della prima squadra, mentre Gallo ha diverse richieste dalla Lega Pro e Serie B e valuteremo il da farsi”. Nel ritiro di Santa Cristina è ila presentare gli ultimi due arrivati in casa giallorossa. “In queste situazioni dico sempre – le parole del DS – che con piacere vi presento dei nuovi giocatori. In questo caso è un piacere particolare perché si tratta di due calciatori giovani di grandi prospettive . Abbiamo dovuto aspettare lo svincolo d’ufficio per i tesserati del Palermo, una situazione che dispiace quella vissuta dalla squadra siciliana. Lo Faso ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per altri due anni, mentre Gallo ha firmato per tre anni sempre con opzione per altri due.mentre Gallo ha diverse richieste dalla Lega Pro e Serie B e valuteremo il da farsi”.

Il trequartista che vuole stupire

Attaccante classe ’98, siciliano DOC, Simone Lo Faso gioca da seconda punta. È dotato di una buona tecnica e visione di gioco ed è inoltre rapido ed abile negli inserimenti e nel saltare l’uomo. È soprannominato “Il Ballerino” per il suo stile di gioco elegante ed ondeggiante. Nella sua breve carriera già 12 presenze in Serie A (con il Palermo nella stagione 2016/17, due con la Fiorentina l’anno successivo). Nella scorsa stagione due presenze in cadetteria con i rosanero.

“Lecce è simile a Palermo – spiega Lo Faso. Fin da subito ho avuto una bella sensazione e non ho esitato un attimo ad accettare la proposta del Lecce. Fin dalle giovanili sono stato impiegato da trequartista, anche se per le mie caratteristiche posso giocare anche da seconda punta o anche da esterno sia a destra che a sinistra. La concorrenza fa piacere, senza non ci sono stimoli. Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore”.

Per lui una ghiotta occasione a 21 anni per potersi misurare con il Massimo Campionato, in una squadra che punta sulla fantasia del reparto avanzato.

La B nell’immediato futuro

Per Antonino Gallo, invece, si parla invece di un terzino sinistro. 19 anni, è reduce da un ottimo campionato Primavera (al termine del quale è stato eletto come miglior terzino sinistro della categoria), Gallo punta ed essere uno dei nuovi talenti italiani nell’immediato futuro.

“Il mio auspicio è quello di fare bene – chiosa Gallo – e poter rimanere in questo contesto. Come caratteristiche sono un terzino sinistro con una discreta tecnica, veloce e sto migliorando sulla fase difensiva che è fondamentale”.

Per lui, come ribadito da Meluso, ci sono offerte dalla B e dalla C e l’idea del Lecce è quella di valorizzarlo altrove, in una piazza che possa garantire lui importanti vetrine. Negli ultimi giorni pare che sia il Venezia in pole position per assicurarsi, in prestito, le sue prestazioni. “Io sono a disposizione della società che deciderà il meglio per la mia carriera”, conclude Gallo.