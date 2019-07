Lecce, l’asse col Genoa va in porto: ecco Lapadula e Rossettini

Luca Rossettini e Gianluca Lapadula da oggi saranno ufficialmente nuovi giocatori del Lecce. L’asse costruito in queste settimane con il Genoa ha portato i suoi frutti: i giallorossi si aggiudicano così due elementi di assoluto valore ed esperienza, proprio come richiesto da mister Fabio Liverani al DS Mauro Meluso.

A poche ore dal raduno che darà ufficialmente il via alla nuova stagione, quella del ritorno in Serie A dopo sette anni, il Lecce si appresta ad annunciare gli ingaggi di due pedine potenziali titolari ovunque e che ora, in Salento, con la maglia giallorossa, cercheranno una seconda giovinezza.

La promessa

Gianluca Lapadula, 29 anni, torinese, giunge in prestito con diritto di riscatto. Con il Genoa l’impegno di dividersi l’alto ingaggio.

Lapadula è reduce da una stagione altalenante, fatta di appena 8 presenze e 1 gol, ma la sua carriera parla chiaro: 63 presenze e 15 reti in Serie A tutte collezionate nelle ultime tre stagioni con la maglie di Milan e Genoa. Nel suo curriculum tanta gavetta sui campi di terza serie (Pro Vercelli, Ivrea, Atletico Roma, Ravenna, Cesena, Frosinone e Teramo).

La svolta giunge nel 2015 quando, passato al Pescara in Serie B, sigla 30 gol in 44 presenze. Numeri che attirano l’attenzione del Milan che lo fa debuttare un anno dopo in A.

274 volte in A

Per la difesa, invece, giunge un vero pilastro: Luca Rossettini. Arriva a Lecce a titolo definitivo e si lega al club di Via Costadura con un contratto biennale.

34 anni di Padova, Rossettini gioca stabilmente in Serie A da oltre dieci anni: è il Siena a farlo debuttare nel massimo campionato nella stagione 2007/08: con i toscani 75 presenze in A (nel mezzo una stagione in B), poi il passaggio al Cagliari. Tre campionati in Sardegna con 96 presenze e 3 gol. Nelle ultime quattro stagioni ha vestito le casacche di Bologna, Torino, Genoa e Chievo. In totale 274 volte in A.

Insieme a Lucioni, adesso, è destinato a formare il muro di solidità ed esperienza a disposizione di Liverani.

Ora le attenzioni di Meluso si concentrano su un altro difensore (in dirittura d’arrivo l’uruguaiano Augustin Rogel), e un altro attaccante. La pista Yilmaz non è del tutto interrotta, così come quella che porta al nome di Farias. Anche Camillo Ciano è nel taccuino del Diretto Sportivo.