“Due centrali di difesa e due attaccanti”. Sticchi annuncia le prossime mosse di mercato: ecco chi

La conferenza stampa sul progetto di restyling dello stadio “Via del Mare” è stata anche l’occasione giusta per fare il punto sul mercato giallorosso. Il Presidente Saverio Sticchi Damiani non si è sbilanciato: nessun nome, nessuna anteprima, ma il numero 1 del club di Via Costadura ha annunciato cosa il DS Mauro Meluso sta cercando in queste ore.

Due difensori centrali e due attaccanti. I tempi? Le prossime ore perchè l’intenzione è quella di portare in Salento almeno quattro nuove pedine prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina, fissata per il prossimo 14 luglio. Sarà quindi una settimana di fuoco per gli uomini di mercato leccesi, decisi a consegnare a mister Liverani l’ossatura base della squadra già per il ritiro in Trentino.

Ma chi sarebbero queste pedine mancanti?

Attacco: nomi noti

Per il reparto offensivo i nomi circolano già da tempo. Resta il sogno Burak Yilmaz: il bomber turco ha ribadito al Besiktas l’intenzione di approdare in Serie A con i giallorossi salentini, ma il club di Istanbul continua a rimanere sulle sue. Dopo aver alzato le barricare, però, la società bianconera ha preso nuovamente atto della volontà del giocatore e inizia a guardarsi intorno. L’impressione è che se il Besiktas riuscisse a trovare un degno sostituito, Burak Yilmaz potrebbe partire in direzione Lecce.

Molto più vicino è invece Gianluca Lapadula. Con il Genoa, proprietaria del cartellino, i discorsi son ben avviati: si tratta sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei giallorossi. Lapadula, 29 anni, è reduce da una stagione altalenante, con 8 presenze e 1 gol. In carriera 63 presenze e 15 reti in Serie A tutte collezionate nelle ultime tre stagioni con la maglie di Milan e Genoa. Nel suo curriculum tanta gavetta sui campi di terza serie (Pro Vercelli, Ivrea, Atletico Roma, Ravenna, Cesena, Frosinone e Teramo).

La svolta giunge nel 2015 quando, passato al Pescara in Serie B, sigla 30 gol in 44 presenze. Numeri che attirano l’attenzione del Milano che lo fa debuttare un anno dopo in A. In Salento, agli ordini di Liverani, Lapadula potrebbe tornare a vivere una seconda giovinezza.

Un giovane e un veterano per la difesa

Ma con il Genoa i discorsi non si fermano al solo Lapadula. Il Lecce infatti tratta anche il difensore centrale Luca Rossettini. 34 anni di Padova, Rossettini gioca stabilmente in Serie A da oltre dieci anni: è il Siena a farlo debuttare nel massimo campionato nella stagione 2007/08: con i toscani 75 presenze in A (nel mezzo una stagione in B), poi il passaggio al Cagliari. Tre campionati in Sardegna con 96 presenze e 3 gol. Nelle ultime quattro stagioni ha vestito le casacche di Bologna, Torino, Genoa e Chievo. In totale 274 volte in A. Insomma, il centrale di sicura esperienza potrebbe essere lui, ma Meluso non interrompe i contatti con Silvestre dell’Empoli e Tonelli del Napoli.

Il profilo di prospettiva, invece, è stato individuato in Augustin Rogel, uruguaiano con doppio passaporto italiano, classe ’97. Rogel gioca attualmente con il Krylya Sovetov Samara, club della Serie B russa, e da anni nel giro delle Nazionali giovanili d’Uruguay. Centrale di 190 centimetri. Il Lecce lo segue da diverse settimane e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il suo approdo in Italia.

Si tratta per il passaggio a titolo definito per una cifra di poco inferiore al milione di euro.