Lecce, riscattato Meccariello. Abbonamenti: si viaggia verso i 4mila

In attesa di notizia dalla Turchia dove il DS Meluso è in ‘missione’ per portare in giallorosso Burak Yilmaz (e Ertuğrul Ersoy), in casa Lecce il calciomercato prosegue a suon di rinnovi e riscatti. Dopo la firma sul prolungamento del contratto per Majer, e nelle prossime ore anche di Falco e Tabanelli, nella giornata di ieri la dirigenza giallorossa ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per avere tutto per sé Biagio Meccariello.

Il difensore, tra i grandi protagonisti della promozione in A, era di proprietà del Brescia: arrivato lo scorso anno con la formula del prestito, il centrale di Benevento si è rivelato tra i perni della retroguardia salentina, collezionando quest’anno 33 presenze, sfiorando anche un paio di marcature.

Convinto del suo apporto anche per la Massima Serie, il Lecce ha deciso di esercitare il diritto di riscatto (fissato in circa 100 mila euro), acquisendo, così, per intero il suo cartellino dalle Rondinelle.

In giornata è giunta anche la notizia di un altro riscatto: quello di Mattia Felici, 18 anni, una presenza quest’anno con la prima squadra, prelevato per intero dalla società romana Nuova Tor Tre Teste.

Insomma, il Lecce continua così a tessere l’intelaiatura per la prossima stagione e, mentre resta in attesa dei primi grandi colpi in entrata, lavora sui rinnovi e sui riscatti in favore di quelle pedine utili al credo tattico di mister Liverani.

Abbonamenti a quota 3.500

Nel frattempo prosegue spedita la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Per questa prima fase, dedicata ai rinnovi dei vecchi abbonati, nella giornata di ieri è stata toccata quota 3.503 tessere sottoscritte, così suddivise per settori: Curva Nord 1.659, Curva Sud 132, Tribuna Est 651, Distinti 235, Distinti S/O YRKC 242 (141 omaggio U14), Centrale Inferiore 228, Centrale Superiore 335, Poltronissime 21.

Resta anche qualche giorno per esercitare il diritto di prelazione per i vecchi abbonati fin dalla Serie C e della passata cadetteria (fino al 5 luglio). Dal 10 del prossimo mese via alle sottoscrizioni per i nuovi abbonati.