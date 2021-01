Luca Rossettini a un passo dal Padova, ai titoli di coda la sua avventura in giallorosso

Quella del 28 ottobre scorso nella sfortunata gara di Coppa Italia contro il Torino, potrebbe essere stata la prima e ultima apparizione in maglia giallorossa nella stagione in corso e l’ultima in assoluto della sua esperienza nel Salento.

Luca Rossettini, centrale di difesa classe ’85, infatti, è a un passo dal Padova e in queste ore si sta definendo la trattativa per il suo passaggio alla compagine di Serie C guidata da Andrea Mandorlini.

Per lui si tratterebbe di un ritorno nella sua città di origine a 13 anni di distanza. Qui riabbraccerà, il tecnico ravennate che lo ha allenato ai tempi del Siena.

Intanto proseguono le altre trattative del Direttore Pantaleo Corvino, sulle tracce del centrocampista danese classe ’99, Morten Hjulmand e del difensore Pisacane proveniente dal Cagliari.

In procinto di salutare la “Capitale del Barocco”, anche Filippo Falco, anche se per lui si sta cercando la formula migliore per fare sì che tutte le parti rimangano pienamente soddisfatte.