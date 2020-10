Si chiude il calciomercato: il Lecce prende Dermaku. Ultimi colpi in arrivo?

Ultime ore di trattative e poi, alle ore 20, si chiuderà questa strana ed interminabile sessione di calciomercato, la prima in era covid. Saranno ore bollenti quelle di questo lunedì dove si cercheranno di piazzare gli ultimi, decisivi, colpi.

Per il Lecce, che con l’arrivo di Corvino come Responsabile dell’Area Tecnica ha cambiato moltissimo del suo dna, dopo l’ingaggio del giovane centrocampista svedese John Björkengren, ieri sera si è chiusa un’altra, fondamentale trattativa.

Manca ancora l’ufficialità, ma pare tutto fatto per l’approdo in Salento del possente difensore albanese Kastriot Dermaku, proveniente dal Parma. Un giocatore a lungo corteggiato dal Lecce, non solo in questa finestra di mercato, ma ora sembra essere davvero la volta giusta.

La carriera

Nato in Italia da una famiglia albanese originaria del Kosovo (doppio passaporto per lui), Dermaku è cresciuto nei settori giovanili di Modena e Sassuolo. Nel 2011 inizia il suo girovagare trasferendosi in Serie D al Melfi, con cui gioca per quattro stagioni, colleziona oltre 100 presenze centra una promozione in Lega Pro.

Nel 2015 passa all’Empoli, ma, complice anche un infortunio, non riesce mai a scendere in campo e nel gennaio 2016 si accasa al Pavia, prima di mettersi sotto i riflettori con la maglia della Lucchese. La stagione 2016/17 passata a Lucca gli vale 38 presenze e 2 gol, finendo nel mirino del Cosenza.

All’ombra della Sila arriva la definitiva consacrazione: conquista subito la promozione in Serie B, che mancava ai Lupi da ben 15 anni, da protagonista assoluto. Debutta in Serie B il 26 agosto 2018 e nell’aprile del 2019 segna suo primo gol cadetto.

Lo scorso anno, dopo 73 partite giocate con i calabresi, arriva la chiamata dalla Serie A: tentano anche dal Lecce di Liverani, alla fine lo ingaggia il Parma e il 20 ottobre 2019 debutta in Massima Serie, da titolare, nella vittoria per 5-1 dei ducali contro il Genoa.

In queste prime tre giornate di campionato, è sceso in campo due volte prima di dire sì all’offerta del Lecce. Ora lo attende Eugenio Corini che, in coppia con Lucioni, è pronto ad affidarli le chiavi della difesa giallorossa.

Gli ultimi affari

Dermaku prende il posto della casella tra i difensori lasciata libera dalla partenza di Davide Riccardi, ma non è detto, a questo punto, che il suo arrivo possa liberare anche Luca Rossettini, in procinto di “tornare a casa” tra le fila del Padova.

Fino alle 20, poi, Corvino dovrà concludere l’affare per l’ingaggio del giovane centrocampista della Juventus Manolo Portanova, senza contare eventuali colpi a sorpresa dell’ultimo minuto. Stefano Pettinari sta, invece, per svincolarsi dal Trapani e farà ritorno in Salento.

In uscita, invece, Lo Faso è promesso sposo del Novare, mentre pare ancora possibile la partenza di capitan Mancosu: il Cagliari insiste e nelle trattative potrebbe finire anche una qualche contropartita tecnica. Rebus, invece, attorno a Mauro Vigorito: è sfumata la destinazione Genoa e il portiere, alla fine, potrebbe addirittura restare.