Lecce, seconda chance per Pettinari: il bomber torna in giallorosso

Ritorno di fiamma in casa Lecce. A due anni di distanza, e dopo una parentesi non proprio esaltante, Stefano Pettinari torna a vestire di giallorosso. La notizia, appresa dalla nostra redazione, trova conferme da fonti societarie: Pantaleo Corvino continua a rinforzare un attacco che, nella prima giornata di campionato, è apparso monco e corto.

Punta centrale – ma capace di adattarsi nelle due ali del pacchetto offensivo – Pettinari torna in Salento per lasciare stavolta un segno tangibile, dopo aver dimostrato che per il campionato cadetto lui è un vero top player.

Che numeri!

Cresciuto nelle giovanili della Lodigiani (poi Cisco Roma), nel 2006 la Roma acquista il cartellino di Pettinari e lui, con i giallorossi capitolini, fa il suo debutto in Europa League a soli 17 anni, nella trasferta contro il CSKA di Sofia. La Roma, quindi, lo manda a crescere in Serie B con le maglie di Siena e, soprattutto, Crotone, dove dal 2011 al 2014 colleziona 90 presenze e 15 reti. La sua consacrazione.

Passa poi al Latina, Pescara, Vicenza, Como e Pescara dove, nel 2017, fa il suo debutto in massima serie. Nella parte finale di stagione arriva a gennaio alla Ternana, alla corte di mister Fabio Liverani: per lui 13 presenze e 2 gol.

Prima della sua prima volta in Salento era tornato a vestire la maglia bianco-celeste del Pescara, contribuendo alla salvezza degli adriatici grazie alle sue 13 marcature. Quindi il ritmo alla corte di Liverani, stavolta in giallorosso, ma le grandi attese su di lui si sgonfiano in pochissimo tempo.

Solo una stagione storta…

Con il Lecce, nella stagione 2018/19, quella della promozione in A, gioca solo 12 partite, senza mai andare in rete: troppo poco per lui che, nel corso del campionato, passa in prestito al Crotone.

Ma per lui si è trattata solo di una stagione storta perché nella passata stagione, ceduto in prestito (poi riscattato) al neopromosso Trapani, fa faville. Va in gol per quattro giornate consecutive, raggiungend il traguardo dei 14 goal in campionato, battendo il suo record dei tempi di Pescara. In totale in Sicilia colleziona 35 presenze e 17 reti, ma la situazione societaria in casa granata, sull’orlo del fallimento, ha contributo, nelle ultime ore, al suo ritorno in Salento.

Ora, alle dipendenze di Eugenio Corini (che può contare su un attacco atomico con anche Coda e Stępiński), farà di tutto per cancellare un ricordo di lui non troppo felice: Lecce gli ha concesso una seconda opportunità.

Ufficiale il delantero Rodriguez

In attesa dello svincolo definitivo dal Trapani di Pettinari, il Lecce comunica ufficialmente l’acquisto, a titolo definitivo, del giovane Pablo Rodríguez Delgado, attaccante classe 2001, proveniente dal Real Madrid.

Era in scadenza con il club spagnolo: Rodriguez era finito nel mirino di Corvino dopo aver vinto nella scorsa stagione la Youth League (la Champions dei giovani) con la maglia delle merengues.