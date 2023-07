Serie A, sorteggiato il calendario. Il Lecce riparte dalla Lazio. Tutte le partite dei giallorossi

Sarà la Lazio di Sarri, allo stadio “Via del Mare”, la prima avversaria del Lecce nel Campionato 2023/2024, che prenderà il via il 20 di agosto.

Posticipato di mezz’ora, dalle 12.30, anziché dalle 12.00, si è svolto questa mattina il sorteggio del calendario delle partite del prossimo Campionato di Serie A e, come detto, i giallorossi giocheranno la prima sfida in casa contro i biancocelesti

Nel corso del Torneo, che si concluderà il 26 maggio, anche per la concomitanza con il Campionato Europeo, vedrà, in attesa di definire gli altri, un primo turno infrasettimanale il 27 settembre e quattro soste per le nazionali il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Il 15 di maggio, invece, si disputerà la Finale di Coppa Italia.

Il calendario dei giallorossi

Ma vediamo nello specifico il cammino dei ragazzi di mister Roberto D’Aversa: dopo l’esordio con i capitolini, alla seconda giornata ci sarà Fiorentina-Lecce;

Lecce-Salernitana alla terza;

Monza-Lecce alla quarta;

Lecce-Genoa alla quinta;

Juventus-Lecce alla sesta;

Lecce-Napoli alla settima;

Lecce Sassuolo all’ottava;

Udinese-Lecce alla nona;

Lecce-Torino alla 10ma;

Roma-Lecce all’11ma;

Lecce-Milan alla 12ma;

Hellas Verona-Lecce alla 13ma;

Lecce-Bologna alla 14ma;

Empoli-Lecce alla 15ma;

Lecce-Frosinone alla 16ma;

Inter-Lecce alla 17ma;

Atalanta-Lecce alla 18ma;

Lecce-Cagliari alla 19ma.

Il girone di ritorno

Nella seconda parte del torneo, i salentini riprederanno da dove hanno iniziato, ma a campi invertiti contro la Lazio allo Stadio “Olimpico, poi: