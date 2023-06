“Ripartiamo da QUI”, presentata la campagna abbonamenti per la prossima stagione dell’U.S. Lecce

I prezzi sono rimasti invariati, tali e quali a quelli della scorsa stagione, naturalmente, ci sarà il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, doppio, per quel che riguarda gli abbonati della Tribuna Est superiore, ma ne parleremo dopo, infine, a chi sottoscriverà la tessera, ci sarà un gadget che, rispetto al passato sarà, per così dire, personalizzato.

“Ripartiamo da QUI”, è questo il claim scelto dall’U.S. Lecce, per la prossima campagna abbonamenti, che è stata presentata nella mattinata di oggi presso la Sala Stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”

“Siamo qui per lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione e le novità che riguardano la U.S. Lecce program”, ha affermato il vicepresidente Corrado Liguori.

“Per le maglie abbiamo pensato a un appuntamento a parte, perché è un evento che merita qualcosa di più che una semplice conferenza stampa.

Quello di oggi è un momento importante per il mondo Lecce. Giocare con un pubblico che fa sentire il proprio incitamento rappresenta una superiorità numerica che i calciatori avvertono e che può dare punti in più. Siamo la settima tifoseria d’Italia e abbiamo quasi 20mila abbonati, ciò impone massima attenzione e massimo rispetto, soprattutto per quel che riguarda il contenimento dei costi”.

Le tariffe

Costi invariati, ripetiamo, per i vecchi abbonati per assistere alle partite dalla curva e dai distinti il prezzo è di 260 euro, per i nuovi 305 e per gli under 18 e le donne 140; 335, 380 e 205 la Tribuna Est; 480, 540 e 255 è il prezzo per la Tribuna Centrale inferiore; 730, 830 e 320 per quella superiore; 1.405, 1.650 e 610 le Poltronissime e, infine, tariffa unica per la Tribuna Vip, 2.500 euro.

Date per le sottoscrizioni

Le vendite partiranno il 26 giugno; fino al 2 di agosto si potrà esercitare il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, poi, una pausa e dal 7 agosto, fino a due giorni antecedenti alla prima gara casalinga, la vendita sarà liberà.

Le tessere si potranno acquistare presso i punti vendita autorizzati, online e presso lo stadio con le seguenti modalità: dal 6 giugno all’1 luglio Tribuna Est; dal 3 luglio all’8 agosto curva sud e distinti sud ovest; dal 10 al 15 luglio curva nord, distinti nord ovest e distinti nord est; dal 17 luglio al 22 luglio tribuna centrale, poltronissime e tribuna Vip.

Parlavamo prima della tribuna est e della doppia prelazione, ma per questo bisogna fare un passo indietro. L’anno scorso, infatti, a causa dei lavori alcuni vecchi abbonati furono costretti a cambiare il posto occupato nelle stagioni precedenti. Adesso che la ristrutturazione del è terminata, è data loro la possibilità di confermare la nuova posizione o tornare a quella vecchia, per farlo, però, sarà necessario recarsi allo stadio.

Gadget

Infine, ai sottoscrittori verrà riconosciuto un gadget. Quest’anno si tratta di un unicum, perché, verrà regalata una sciarpa con il motto della campagna abbonamenti, che non verrà messa in vendita.