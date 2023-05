Contro la Juventus Primavera in cerca della qualificazione ai Playoff, la vigilia di Coppitelli. I convocati

“Dare continuità di risultati in questo campionato, ho più volte detto che è difficilissimo, abbiamo giocato quasi un girone vincendo quasi tutti le gare e parlare di risultati utili mi sembra un po’ riduttivo. Sicuramente quella della settimana scorsa non è stata la nostra migliore prestazione, ma come a volte gli episodi ci hanno premiati, abbiamo avuto due passaggi a vuoto a inizio secondo tempo che hanno condizionato il risultato. Penso che siamo stati superiori ai rossoneri, ma nei momenti chiave abbiamo sbagliato e il risultato ne è la conseguenza”, con queste parole, mister Federico Coppitelli, alla vigilia della sfida contro la Juventus, analizza la sconfitta della Primavera giallorossa con il Milan di sabato scorso, uno stop giunto dopo un filotto di 17 risultati utili consecutivi nei quali i baby salentini hanno vinto 14 volte e pareggiato tre.

“A cinque giornate dalla fine è normale guardare la classifica, sappiamo che la Juventus occupa la settima posizione, ma da quando è terminato il Campionato di Serie C sono tornati a giocare in Primavera 6/7 ragazzi e troveremo di fronte una compagine totalmente diversa, ma abbiamo una grande opportunità, perché, con un successo o un pareggio, l’accesso ai Playoff sarebbe automatico ed è un traguardo veramente importante. Vincendo, inoltre, potremmo mettere una serie ipoteca sul secondo o terzo posto. Sarà un ostacolo gigantesco, ma in casa abbiamo sempre fatto grandi prestazioni e sono certo che sarà così anche domani.

Come detto la volta scorsa, quando viene modificata un’organizzazione si può lasciare qualcosa per strada, ma sono stato comunque contento di dare spazio ad altri calciatori e domani ne verranno schierati di nuovi. Come società stiamo portando avanti un progetto e compiendo alcune valutazioni e quella che può essere vista come un’emergenza, dall’altro lato è una possibilità per i ragazzi di esprimersi.

Mi auguro che come è stato nella gara contro la Roma, con i bianconeri il pubblico aiuto questi ragazzi che hanno ottenuto risultati straordinari ed è importante la spinta dei tifosi che devono essere con noi in campo”.

I convocati

L’allenatore, intanto, ha convocato i seguenti calciatori per la gara di domani contro la Juventus, valevole per la 13ª giornata di ritorno, con inzio alle ore 13:00 presso il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. Ingresso libero per il pubblico sino a raggiungimento della capienza massima. Diretta su Sportitalia

PORTIERI

1.Borbei (2003) 23. Leone (2005) 22. Moccia (2005)

MARCATORI

Abdellaoui (2004) 17. Bruns (2004) 91. Davis (2005) 6. Hasic (2003) 20. Lemmens (2002)

ESTERNI DIFENSIVI

Dorgu (2004) 14. Munoz (2004) 2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) 42. Borgo (2005) 18. Gueddar (2005) 45. Hegland (2004) 25. McJannet (2004) 15. Samek (2004) 8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

Corfitzen (2004) 24. Daka (2004) 77. Kljun (2004) 29. Minerva (2005)

ATTACCANTI CENTRALI