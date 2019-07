Lecce, ferie agli sgoccioli per i calciatori. Mercoledì il raduno e domenica 14 la partenza in ritiro

Si ritroveranno mercoledì 10 luglio presso il Ristoppia Hotel, i calciatori del Lecce e lo staff tecnico prima della partenza per il ritiro pre-campionato in Val Gardena, un ritiro che durerà le canoniche due settimane dal 14 al 28 luglio nella località di santa Cristina.

Poi, nei giorni 11, 12 e 13 luglio, i volti vecchi che hanno portato i giallorossi in Serie A e i volti nuovi provenienti dalle trattative di calciomercato, saranno sottoposti alle visite mediche presso i Centri Biolab di Cutrofiano e Palaia Human Care di Squinzano.

A seguire alcuni test sul rettangolo verde di gioco presso l’Acaya Golf Club. Dopo i test che si svolgeranno nella mattinata di domenica 14, la comitiva giallorossa si trasferirà a Santa Cristina.

Montagna ossigenante e rigenerante, dunque per accumulare i carichi di lavoro della preparazione fisica e tattica che servirà agli uomini di Mister Fabio Liverani per prepararsi alla sfida delle sfide, la disputa del campionato di Serie A 2019-2020.

‘Circondato da prati ricchi di fiori e da bizzarre formazioni rocciose, Santa Cristina, in Val Gardena, è un un luogo dove l’ospitalità e la gioia delle tradizioni si uniscono in un connubio davvero invitante’, così viene descritta dalle guide la location scelta dalla società per il ritiro precampionato.

Il tutto in attesa delle continue e febbrili trattative di calciomercato portate avanti dalla società e dal direttore sportivo Mauro Meluso, tese a rafforzare la rosa messa a disposizione dell’allenatore e della compilazione del calendario della Serie A che ci descriverà il percorso che i giallorossi dovranno affrontare in casa presso il nuovo “Via del Mare” e fuori dalle mura amiche.