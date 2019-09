Nardò-Fasano, 0-1. Granata puniti nei minuti di recupero. Arriva la seconda sconfitta di fila

Dopo lo sfortunato esordio di domenica scorsa a Gravina, la seconda giornata del campionato di Serie D vede il Nardò che cade in casa beffato nel finale dal Fasano. Nonostante una buona prova, i granata non riescono a capitalizzare le tante manovre offensive e alla fine cedono l’intera posta in palio agli ospiti bravi a sfruttare l’unica vera occasione giunta nei minuti di recupero.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo conferma la stessa formazione delle prime uscite stagionali e manda in campo un offensivo 4-3-3 con Mirarco tra i pali, linea difensiva formata da Frisenda, Aquaro, Centonze e Stranieri; in mediana agiscono Cancelli, Danucci e Mengoli mentre in attacco Calemme e Avantaggiato sostengono il guineano Camara punta centrale.

Primo tempo

La partita inizia a ritmi blandi con qualche errore in fase di impostazione da ambo le parti ma al 7’ il Nardò sfiora il vantaggio con Calemme che colpisce la traversa su calcio di punizione. La gara sale di intensità e al 26’ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Camara che, servito in area da Mengoli, spreca clamorosamente a due passi da Suma. Al 33’ si vede il Fasano con una punizione tagliata dell’ex Corvino ma Mirarco è attento e smanaccia in angolo. La prima frazione scorre via senza ulteriori emozioni e le due squadre vanno negli spogliatoi con il risultato fermo sul pareggio a reti inviolate.

Secondo tempo

A inizio ripresa, il Nardò va in costante pressione costringendo il Fasano sulla difensiva. Al 62’ sono ancora i granata a sfiorare il vantaggio con il solito Camara, che dopo aver seminato il panico nella difesa ospite, si presenta solo davanti a Suma ma l’estremo difensore fasanese è reattivo e riesce a murare l’attaccante granata. Con il passare dei minuti il Fasano prova a uscire dalla propria metacampo e il Nardò accusa la stanchezza. Al 90’ ci prova Ganci a sorprendere Mirarco su punizione ma l’estremo difensore granata disinnesca l’insidiosa parabola dell’attaccante biancazzurro, rimandando però solo di qualche minuto il vantaggio biancoazzurro. Al terzo minuto di recupero arriva la beffa per i padroni di casa: cross dalla sinistra di Schena, colpo di testa di Serri che anticipa Aquaro e batte Mirarco, firmando il gol che condanna il Nardò alla seconda sconfitta stagionale.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo sono attesi dalla proibitiva trasferta allo “Jacovone” di Taranto per affrontare i rossoblù guidati dall’ex tecnico granata Nicola Ragno.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata

Altamura – Gelbison 0-0 Bitonto – Gladiator 2-0 Brindisi – Nocerina 1-0 Casarano – Taranto 0-1 Fidelis Andria – Audace Cerignola 25/09/2019 Foggia – Agropoli 2-0 Grumentum – Gravina 1-0 Nardò – Fasano 0-1 Sorrento – Francavilla 1-1

Classifica

Bitonto 6, Brindisi 6, Fasano 6, Gelbison 4, Foggia 3, Nocerina 3, Gravina 3, Taranto 3, Agropoli 3, Gladiator 3, Grumentum 3, Sorrento 1, Altamura 1, Francavilla 1, Audace Cerignola 0, Casarano 0, Nardò 0, Fidelis Andria 0