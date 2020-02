Conclusa la “Carnival Cup di Supersano”, l’Escolinha de futebol Cutrofiano ancora sul tetto del torneo

Si è conclusa nella giornata di ieri la quarta edizione del “Carnival Cup di Supersano”, un torneo di calcio giovanile spalmato su tre giornate che ha visto la partecipazione di circa 20 scuole calcio salentine.

Nella categoria 2009-10 il primo posto spetta, ancora una volta, ai ragazzi dell’Escolinha de futebol di Cutrofiano.

I piccoli brasiliani di Cutrofiano si sono presentati al torneo non in formazione tipo ma con diversi elementi più piccoli, che gradualmente la società sta cercando di inserire nel gruppo storico e che hanno ben figurato. Da segnalare la prestazione del portiere Lorenzo Scrimieri, che non ha subito neanche un goal in tutto il torneo, stante un’impenetrabile difesa della squadra di Cutrofiano, e che comunque si è distinto parando due calci di rigore.

È sempre un piacere vedere giocare i bambini dell’Escolinha molti dei quali, dai 2008 ai 2012, sono ormai da tempo nel mirino di diverse società professionistiche, presso le quali, tutti ci si augura, possano presto prendere il volo.

Tra samba e karaoke si proseguirà con un cena sociale offerta dallo sponsor GIBOS catering banking presso la Cattedrale di Almifi ad Alezio, una cava in carparo del 1400, dove, in abiti elegantissimi, dirigenti, tecnici e famiglie, con circa duecento inviati, festeggeranno la fine del carnevale, come vuole la tradizione per veri brasiliani.