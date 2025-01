In arrivo un difensore centrale e un terzino destro, Sansone e Oudin sul piede di partenza. Il punto dell’area tecnica

Quella di oggi, non è stata solo la giornata nella quale si è presentato il neoacquisto Jesper Karlsson, ma anche quella in cui Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno fatto il punto del mercato in casa Lecce.

“Nella scorsa conferenza abbiamo messo in evidenza quali sarebbero state le nostre mosse di mercato, ma allora Giampaolo aveva tutta la rosa a disposizione,a adesso alcuni calciatori si sono infortunati, ci mancano due altri tasselli e sono un difensore centrale e un esterno di difesa destro. Facciamo sempre il massimo con realismo, abbiamo migliorato tutti i numeri e nonostante le assenze prendiamo meno gol e cercheremo di migliorare ancora”, ha affermato Pantaleo Corvino.

“Stiamo lavorando per portare due altri calciatori in rosa, un terzino destro e un centrale di difesa e ne usciranno altri due, e saranno Oudin e Sansone.

Per quel che riguarda Ramadani gioca in un ruolo in cui c’è tantissima concorrenza, sono in otto, tre giovani e cinque esperti. Finché la concorrenza è sana va tutto bene. Ramadani è un titolare come tutti gli altri.

Su Banda e Gaspar per il primo i tempi sono lunghi, mentre per il secondo l’infortunio non sembra così grave come si ipotizzava, ma non siamo nella condizione di stabilire quando rientrerà”.

Markwinski ha sempre avuto problemi fisici, ecco perché non ha giocato, dobbiamo aspettare che stia bene, facciamo sempre investimenti sia per il presente che per il futuro.

Bonifazi è in rosa e non è in partenza. Per Hasa c’è l’interessamento di un club importante e vediamo come andrà alla chiusura del mercato.

Fino a ora abbiamo avuto due calciatori importanti in avanti e l’altro deve essere un giovane. Burnete non ha giocato perché davanti ha Krstovic e Rebic, poi ha avuto una tallonite fastidiosa da cui si è ripreso da poco”.