Corvino, “Sentiamo la responsabilità di tutelare quanto conquistato. Cerchiamo sempre di fare il meglio”

“Questo è il nostro terzo anno di Serie A ed è solo la quinta sessione di calciomercato, ci sono squadre che nel massimo torneo lo fanno da tanto tempo. Credeteci, conoscendo la grandissima e smisurata passione dei nostri tifosi verso la squadra, per noi le trattative sono un grande sforzo, sentiamo la responsabilità per tutelare quanto conquistato in queste stagioni”, con queste parole il Responsabile dell’Area Tecnica Giallorossa Pantaleo Corvino, commenta la chiusura del calciomercato che ha visto il sodalizio salentino molto attivo sia dal punto di vista delle cessioni che delle acquisizioni.

“Purtroppo, si è parlato molto di ciò che mancava, non degli arrivi, come quello di Rebic che non si concretizza dall’oggi al domani. Tutte le cessioni sono state programmate, Sansone ha avuto problemi fisici e quindi non lo abbiamo ceduto, speriamo che adesso che si riprenderà ci dia una mano. Helgason lo riteniamo un profilo da Lecce, ha contribuito alla promozione, ma lui ha chiesto la cessione, ma non c’era la volontà da parte nostra di cederlo. Per quel che riguarda gli acquisti, ci sono state 12 entrate e dietro queste trattative c’è stato da parte nostra il massimo impegno. Bisogna sempre cercare di migliorarsi, indipendentemente dalle altre squadre dal grosso potenziale economico. Ci siamo riusciti quest’anno? Lo dirà il campionato, ma noi abbiamo fatto il possibile”.

Colpi mancati

“Non rimpiango mai quello che non si riesce a portare a termine e non guardo mai indietro”.

I no alle cessioni

“Se torno indietro e vedo da dove sono partito al mio ritorno, il patrimonio della squadra era pari solo a un milione e 600mila euro, gli altri erano debiti. Ciò dimostra quanto è stato fatto ottenendo risultati e non facendo debiti e questo è frutto del lavoro svolto dall’area tecnica”.

L’arrivo di Frucht

“Bisogna pensare che un calciatore importante possa chiederti di andare via a fronte di una grande offerto e a volte può accadere che ciò non si concretizzi perché manca l’alternativa, per questo motivo, a inizio mercato, abbiamo ingaggiato un gran portiere come Frucht, che abbiamo acquisito a zero”.

Hasa e Maleh

“Sapevamo che Hasa fosse un calciatore che non voleva rinnovare con la Juventus e a fine stagione sarebbe stato libero, conoscendo il procuratore, siamo andati dalla società bianconera proponendo l’acquisizione a parametro zero, con una grossa percentuale sulla futura rivendita e il club ha accettato la proposta. Per quel che riguardo Maleh lo abbiamo portato a Lecce, è andato in prestito all’Empoli e quattro allenatori differenti lo hanno sempre fatto giocare. Lo abbiamo acquistato per cinque milioni, ma per noi è poco e abbiamo voluto valorizzare un nostro capitale”.

Plusvalenze

“Dove ho lavorato si sono fatte molte plusvalenze, ma spesso qui sono viste come un elemento negativo, perché si pensa che i proprietari guadagnino senza investire sulla squadra e non è così che funziona. Il monte ingaggi è pari a circa 16milioni di euro lordi”.

Rebic

“Rebic l’ho chiamato la prima volta dicendogli ‘ti ho fatto arricchire, adesso potresti rinunciare a qualche risorsa per venire qui a Lecce’, ma scherzavo. Poi ho chiamato Pioli e gli ho chiesto se fosse più prima punta o esterno e lui mi ha risposto che con i suoi gol ha vinto lo Scudetto. Il suo agente ha capito che Lecce è una piazza su cui anche i grandi calciatori si possono esaltare e allora abbiamo concluso la trattativa”

Bonifazi

“L’operazione Bonifazi è stata figlia di un confronto tra me e Stefano, abbiamo tenuto conto del fatto che aveva già giocato con Gotti, ne abbiamo parlato con lui e ci ha detto che quando lo allenava è stato convocato in Nazionale. Lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto, ma lui ci ha dato una mano, ha scelto di prendere il minimo federale con un grosso bonus per ogni presenza”.

Gallo

“Gallo è tra i calciatori attenzionati da molte società, ma non ci siamo ma seduti al tavolo delle trattative, perché, come altri giocatori, non ci ha espresso la volontà di essere ceduto”.

Cessione di Gendrey

“Abbiamo avuto le prime avvisaglie e abbiamo cercato di vedere con chi ci trovavamo di fronte per vedere se è realmente intenzionato a raggiungere l’obiettivo. L’Hoffenheim, lo voleva fortemente e prima della gara con l’Inter ho avuto un colloquio con il calciatore, dicendogli che che il suo futuro sarebbe dipeso da quella partita e non ho aggiunto altro…”