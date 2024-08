Sticchi Damiani lancia un messaggio, “Da parte di qualcuno una politica dell’odio, si cerca di inquinare il clima”

“Questa conferenza ha lo scopo di dirimere i dubbi, anche dei tifosi, per fare in modo che si possa sgomberare il campo da ogni equivoco”, parte con queste parole prende il via la conferenza stampa del Presidente del Sodalizio giallorosso Saverio Sticchi Damiani, per rispondere ad alcune voci che stanno circolando in questi giorni. .

Plusvalenze

“Per la prima volta nella nostra gestione bisogna affrontare il tema delle plusvalenze, che ci riguarda da due anni a questa parte e che può generare fraintendimenti. C’è qualcuno che si sta convincendo che con queste i soci si stiano arricchendo, ma questa è una sorta di politica dell’odio e ciò può portare alla rottura del giocattolo

Iniziamo ora la decima stagione, il 30 giugno abbiamo approvato il bilancio, il nono e si è chiuso anche questa volta con distribuzione degli utili ai soci pari a zero. Siamo l’unica società nella quale chi fa parte del Consiglio di Amministrazione non prende compensi, tranne Mencucci che è un tecnico chiamato da fuori. I soci hanno investito tanto in questi anni, senza rientrare di quanto sborsato, da questo bilancio avremmo potuto iniziare a ripartire gli utili, ma abbiamo rinunciato per realizzare il centro sportivo.

Questi atteggiamenti guastano il clima necessario per raggiungere un grande traguardo, perché possono demotivare i soci. Statisticamente al terzo anno consecutivo di Serie A si retrocede, perché iniziano queste voci, magari qualche calciatore fa una corsa di meno, ma noi, siatene certi, faremo capire che bisogna continuare a impegnarsi”.

Il mercato

Per quel che riguarda il mercato abbiamo fatto due operazioni in uscita importanti, due capolavori, che ci hanno portato risorse per rafforzare il club, Pongracic è stato venduto a 15 milioni, ma il Wolfsburg vanta una percentuale del 25% e l’agente del 12; Gendrey a 10 di cui il 15% spetta all’Amienes e 10 al procuratore. Stiamo puntando sul calcio francese perché è in crisi, in quanto la Federazione non ha venduto i diritti televisivi. Fino a due anni fa la Ligue 2 non era accessibile per i piccoli club.

L’operazione Rebic l’abbiamo portata avanti per un mese ed è la dimostrazione di come lavora la società, lo abbiamo valutato molto e così è stato anche per Bonifazi”.

Asticella

“Alzare l’asticella sta a significare che quest’anno sono saliti dalla B club ben strutturati, alcuni molto ricchi e che puntano alla salvezza e quindi l’obiettivo diventa sempre più difficile da raggiungere, nonostante ciò, abbiamo allestito una rosa competitiva, in cui, tra titolari e riserve, pensiamo di aver messo a disposizione del tecnico una buona gamma di scelte”.

Budget

“Quando si costruisce una squadra si utilizza il mercato per migliorare, riguardo al budget non abbiamo mai stabilito un totale, ci diamo un tetto, ma è tutto legato alle operazioni da fare”.

Stadio

“Tra poco inizieranno le gare per l’affidamento dei lavori e bisogna vedere chi le gestirà, è chiaro che porrò come condizione che si svolgano in un periodo che non possa portare alla riduzione dei posti, poi, non sono un tecnico e sarò più preciso quando partiranno”.

Bilanci

“Per quel che riguarda il bilancio della prima Serie A, per gli ingaggi sono stati spesi 15milioni solo per i calciatori della prima squadra, che poi nel corso dell’anno sono lievitati con i bonus e, ma di questo siamo contenti, il premio salvezza, ma ai 33milioni della voce lavoratori si aggiungono tutti i dipendenti della società”.

Ambiente

“Non ho fatto alcun cenno alla partita di sabato, ci sono 38 partite e quella è una di queste. Quando parlo di odio, mi riferisco a un gruppo di persone che sta cercando di inquinare tutto e invito i nostri tifosi ad aiutarci e a starci a fianco. La mia accusa è rivolta solo a coloro che stanno dicendo che la società si sta arricchendo, poi, non credo che vadano in curva e tantomeno siano abbonati”.