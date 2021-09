Terminato il calciomercato la società fa il punto, ringiovanita la rosa e ridotto il monte ingaggi

10 acquisizioni – di cui 8 a titolo definitivo, il ringiovanimento della squadra, la riduzione del monte ingaggi e il rafforzamento della compagine Primavera che quest’anno affronta il Campionato di Primavera 1.

Sono questi gli obiettivi raggiuti dal sodalizio di “Via Colonnello Costadura” al termine della sessione estiva del calciomercato, terminata nella giornata di martedì 31 agosto, risultati che sono stati presentati questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il presidente Saverio Sticchi Damiani, il Direttore dell’Area tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera.

“Veniamo da una fase di calciomercato nella quale abbiamo compiuto passi in avanti con il progetto di crescita del club. Abbiamo abbassato l’età media della rosa, che è passata da 26,62 a 25,17 e iniziato una politica di acquisizioni di proprietà: di 10 acquisizioni, 8 sono a titolo definitivo e, a fianco al mercato della prima squadra, c’è stato un mercato di potenziamento della primavera con 10 acquisti di proprietà”, ha affermato Sticchi Damiani nel corso dell’incontro con gli operatori della comunicazione.

“Voglio dissipare da subito ogni dubbio, perplessità e polemica: abbiamo allestito una rosa competitiva, ma questo è un campionato veramente molto difficile, basti pensare che molti calciatori in esubero dalla Serie A hanno accettato di giocare nei cadetti e poi, anche in B iniziano a proliferare le proprietà straniere.

Adesso buttiamoci alle spalle questo periodo che ha visto anche qualche polemica e mettiamoci in testa che questo è un torneo tostissimo e che un dettaglio può determinare una posizione di vertice o meno.

Per quel che riguarda i conti – ha proseguito il Presidente – i soldi incassati con la cessione di Henderson sono stati investiti per l’acquisizione di Blin, Strefezza e Gargiulo; il monte ingaggi rispetto all’anno scorso è stato ridotto di circa il 25% e potrebbe ancora abbassarsi. Gli introiti sono stati reinvestiti, ma nonostante l’oculatezza di questa gestione si registra ancora una perdita di bilancio.

Per quel che riguarda gli obiettivi sportivi, vogliamo essere tra quelle squadre il cui risultato finale può essere decretato da un dettaglio.

Attualmente tra i giocatori c’è un solo calciatore no vax, la stragrande maggioranza ha fatto la seconda dose, ma la politica della società e quella di vaccinare tutti coloro che vogliano farlo”

Successivamente ha preso la parola il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino: “Abbiamo realizzato 10 cessioni sulle 14 previste, con due calciatori, però, stiamo trattando la risoluzione, si tratta di Benzar e Pisacane, gli altri due rientreranno nel gruppo se il mister li riterrà idonei.

Su 12 acquisti 8 sono italiani e cambiando modulo bisognava anche cambiare anche gli interpreti.

Mister Baroni fa un tipo di calcio che deve essere il nostro modello, ma anche l’anno scorso si era lavorato per utilizzare questo modulo. L’allenatore è arrivato da poco, ma sta già facendo un gran lavoro e la differenza la faranno i particolari, anche perché mai come quest’anno c’è molto equilibrio tra le formazioni e tutte le squadre sono a rischio retrocessione.

Ho detto che avremmo preso un attaccante, ma in accordo con l’allenatore abbiamo deciso di non acquistarlo più perché si optato per una soluzione interna.

Per quel che riguarda la Primavera, tra acquisti e ingaggi sono stati spesi circa 600mila euro lordi”.