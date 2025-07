Lecce, al via la stagione 2025/2026. Convocati e programma del raduno

Il calcio estivo si accende in casa Lecce! Con l’avvicinarsi della Stagione 2025/2026, il club salentino ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per il raduno pre-campionato, segnando l’inizio ufficiale delle attività. Un momento cruciale per i giallorossi, pronti a gettare le basi per un’annata ricca di sfide e ambizioni nel panorama calcistico italiano.

Per ottimizzare al meglio il lavoro dell’Area Tecnica, Medica e Fisioterapica, la società ha deciso di suddividere i calciatori in due gruppi distinti. Il primo gruppo si radunerà già venerdì 11 luglio, dando il via alla preparazione; il secondo venerdì 18

Le prime fasi del raduno vedranno i calciatori impegnati in una serie di visite mediche approfondite presso il rinomato Centro BioLab di Cutrofiano,. Successivamente, i test da campo e le prime sessioni di allenamento si terranno presso l’Acaya Golf Resort & SPA.

Dal 21 luglio, l’intera squadra si sposterà in altura per il tradizionale ritiro precampionato a Bressanone. Questa località, ospiterà la fase più intensa della preparazione atletica e tattica. Il giorno seguente, il 22 luglio, si terrà il primo allenamento ufficiale presso il centro sportivo di Naz-Sciaves.

Non tutti saranno immediatamente in gruppo. I calciatori Gaby Jean, Maleh e Marchwinski proseguiranno con i loro percorsi individuali di recupero. I tre atleti, alle prese con infortuni, continueranno a lavorare nei rispettivi centri specializzati per recuperare al meglio la condizione fisica e unirsi al gruppo il prima possibile.

Ecco nel dettaglio la lista dei calciatori che prenderanno parte al raduno, suddivisi per gruppo e ruolo:

GRUPPO 1

PORTIERI: Falcone Wladimiro (1995), Fruchtl Christian (2000), Samooja Jasper (2003), Penev Plamen (2008)

MARCATORI CENTRALI: Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997), Pehlivanov Christian (2006), Tiago Gabriel (2004)

ESTERNI DIFENSIVI: Addo Vernon (2005), Gallo Antonino (2000), Kouassi Owen (2003), Veiga Danilo (2002)

CENTROCAMPISTI: Berisha Medøn (2003), Coulibaly Lassana (1996), Gorter Olaf (2005), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Kovac Niko (2005), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996)

ESTERNI OFFENSIVI: Banda Lameck (2001), Morente Tete (1996), N’Dri Konan (2000), Pierotti Santiago (2001)

ATTACCANTI: Burnete Rares (2004), Camarda Francesco (2008), Esposito Pasquale (2008), Krstovic Nikola (2000)

GRUPPO 2